El Monumento de Santiago será renovado para hacerlo inclusivo

Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) anunció este martes la adaptación de la infraestructura física del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago, con estándares de accesibilidad, en el marco de un convenio con la Dirección General de Museos.

El proyecto contempla intervenir las instalaciones del emblemático monumento con elementos de accesibilidad física, facilitando el desplazamiento desde el área exterior hasta las zonas internas del espacio, con el propósito de contribuir con un recorrido más seguro y autónomo para todos los visitantes, especialmente para personas con discapacidad o movilidad reducida, indica una nota de prensa de la entidad.

También anunció la incorporación de un nuevo ascensor con estándares de accesibilidad, que integrará cabina amplia, botones táctiles, contraste de color y en braille, pasamanos y sistema de señalización de voz.

Señaléticas inclusivas

Señala que se contemplan señaléticas inclusivas, la construcción de rampas y pisos podotáctiles, desde nivel de la calle hasta el acceso a la edificación y la adecuación de baños accesibles, integrando barras de apoyo, espacio de giro para sillas de rueda, pisos antideslizantes, puertas amplias, grifos de palanca y lavamanos con espacio libre.

Además de la adecuación física, se desarrollarán programas de educación y sensibilización inclusiva.

Inclusión y políticas financieras

Gustavo Ariza, presidente ejecutivo de APAP, destacó que "este proyecto reafirma la inclusión como parte esencial de nuestras políticas financieras y nos coloca como referente de buenas prácticas en todo el país".

"Estamos convencidos que la verdadera inclusión financiera empieza por la inclusión física, ya que para ser parte de la economía primero hay que ser parte de una ciudad que avanza hacia un modelo sostenible, con las mismas facilidades de desplazamiento equitativo, digno y humano", subrayó Ariza.

De su lado, María Belissa Ramírez, gobernadora del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, resaltó que "garantizar la accesibilidad no solo responde a un principio de inclusión, sino también a fortalecer la experiencia cultural, turística y recreativa de todos los visitantes".

La obra civil del proyecto de accesibilidad del Monumento está contemplada para iniciar a principios de 2026.

