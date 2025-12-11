El Gobierno pondrá en marcha el Plan Piloto de Electromovilidad en la Ciudad Colonial

El proyecto busca facilitar que los turistas que visitan la Ciudad Colonial puedan visitar la Plaza de la Cultura sin dificultades. ( DIARIO LIBRE )

El Gobierno, a través del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PIDTUCCSD), iniciará en el primer trimestre del próximo año el Plan Piloto de Electromovilidad, una iniciativa que conectará el casco histórico con la Plaza de la Cultura.

El proyecto contará con una ruta de 12.47 kilómetros y 30 paradas, de las cuales 16 estarán ubicadas dentro de la Ciudad Colonial y 14 en zonas externas. Esta vía conectará la Ciudad Colonial con la Plaza de la Cultura y enlazará con la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, favoreciendo la integración con el resto del Gran Santo Domingo.

La flota estará compuesta por cinco autobuses eléctricos, cada uno con capacidad para 22 pasajeros, espacio para silla de ruedas y dos asientos preferenciales. Los vehículos fueron diseñados bajo estándares de accesibilidad universal para garantizar un servicio inclusivo.

El propósito del proyecto es crear una ruta para que los turistas que visitan la Ciudad Colonial puedan visitar, sin dificultad, los museos y demás atractivos de la Plaza e la Cultura

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es que el 100 % de las conductoras serán mujeres, superando el mínimo establecido del 60 %. Las operadoras recibieron formación especializada en conducción ecológica o ecodriving, contribuyendo así a la inserción laboral femenina en el sector transporte.

La ruta

La ruta circulará en las cercanías de estacionamientos estratégicos de la Ciudad Colonial, entre ellos La Atarazana, Autocares, Banreservas y la Plaza Zona Colonial, facilitando el acceso de visitantes y residentes.

Entre los principales beneficios del Plan Piloto se destacan la reducción de emisiones, la disminución de la contaminación sónica, la mejora en la calidad del aire y el impulso a un transporte más eficiente y saludable para los ciudadanos.

Te puede interesar Plan de Movilidad Ciudad Colonial: un recorrido histórico y cultural en autobús

La Omsa será responsable de la operación del servicio, mientras que la Intrant asumirá su regulación. El proyecto forma parte del Programa de Revitalización de la Ciudad Colonial, que incluye otras 28 intervenciones enfocadas en rescatar y dinamizar el valor urbano, social, cultural y turístico del centro histórico.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan posicionar a Santo Domingo como un referente regional en movilidad sostenible y equitativa.