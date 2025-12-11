United Petroleum apadrinará Parque Infantil de Seguridad Vial de Ciudad Juan Bosch junto al Intrant

El CEO de United Petroleum, Juan Tomás Díaz, junto al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa United Petroleum remozará junto a l Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) el Parque Infantil de Seguridad Vial de Ciudad Juan Bosch, una iniciativa que busca fortalecer la educación y la prevención en materia de tránsito para niños y adolescentes.

La colaboración fue formalizada mediante un acuerdo que firmaron el CEO de United Petroleum, Juan Tomás Díaz, y el director del Intrant, Milton Morrison.

Díaz destacó el compromiso de la empresa con la seguridad vial y la construcción de una cultura de movilidad responsable.

"Somos firmes creyentes en la prevención", afirmó, al tiempo que exhortó a otros empresarios del sector transporte a sumarse a iniciativas que contribuyan a reducir las elevadas cifras de accidentes en el país.

"Esto no es solo una responsabilidad del Estado; es un compromiso de todos", agregó.

El director del Intrant, Milton Morrison, valoró la iniciativa y destacó su impacto en la formación ciudadana.

"Este aporte demuestra lo que pueden lograr las alianzas entre el estado y el sector privado. Fortalecer la educación vial infantil es un paso fundamental para reducir los accidentes en el país", señaló.

Impacto y beneficios para la educación vial infantil

Como parte del acuerdo Unite Petroleum asume un aporte anual de 1,500,000 pesos por cinco años, fondos que serán destinados al reacondicionamiento general del parque infantil, con intervenciones orientadas a cubrir sus necesidades prioritarias.

El proyecto incluye la creación de espacios educativos temáticos que permitirán a los niños aprender sobre tránsito a través de experiencias prácticas y simulaciones.

Además, contempla jornadas de sensibilización, charlas de prevención y la elaboración de políticas de salvaguarda para la niñez, con el apoyo técnico de Save the Children Dominicana, entidad que también preside Díaz.