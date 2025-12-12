El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) modificó este viernes las rampas de acceso y descenso de la calzada elevada, o reductor de velocidad, instalada en la avenida George Washington, frente a la plaza Juan Barón y el parque Eugenio María de Hostos.

La parte elevada de la estructura, que se encuentra al nivel de las aceras en ambos lados, se mantiene igual con el objetivo de facilitar el cruce de personas con discapacidad físico-motora.

Con los ajustes, se espera que los vehículos dejen de chocar con la estructura tanto en la parte delantera como en la trasera, como ocurría anteriormente.

Inicialmente, la calzada elevada se había construido solo en dirección este-oeste, pero ya fue completada la parte oeste-este, con rampas de más de dos metros de longitud. La altura de la estructura era la principal queja de los conductores, quienes denunciaban daños en los bumpers y en la parte trasera de sus vehículos.

La situación ralentizaba el tránsito, ya que muchos vehículos debían detenerse casi por completo para cruzar la calzada sin causar daños.

Ante las críticas surgidas en redes sociales y medios de comunicación, Joel Gneco Gross, director de Tránsito y Vialidad del Intrant, había informado que evaluaban la posibilidad de mejorar las rampas para evitar afectaciones a los vehículos.

No obstante, recordó que el límite de velocidad en esa avenida es de 30 kilómetros por hora, debido al alto flujo de peatones, especialmente en la zona donde se construyó la calzada elevada, próxima a los parques Juan Barón y Eugenio María de Hostos.

Te puede interesar Calzada elevada o reductores del Malecón causa rechazo y taponamientos por exceso de altura

El tubo de cuaro pulgadas que se habia colocado para el drenaje pluvial fue retirado y ahroa el agua tendrá mayor espacio para correr hacia los filtrantes.

Para realizar las modificaciones, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) gestionó la circulación vehicular mediante desvíos ubicados hasta dos esquinas antes de la intervención.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/12122025-calzada-elevada-george-washington---dare-collado1-be3a888b.jpg Los trabajos se realzian próximo al obelicto del parque Eugenio Maria de Hostos. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/12122025-calzada-elevada-george-washington---dare-collado20-f5cdc4f9.jpg El tramo intervenido esta debidamente señalizado en dirección este-oeste. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/12122025-calzada-elevada-george-washington---dare-collado16-9c9b4d93.jpg No se tocó la altura de la calzada elevada, sino de la rampa. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/12122025-calzada-elevada-george-washington---dare-collado8-7c9b58a6.jpg Avenida George Washington . (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/12122025-calzada-elevada-george-washington---dare-collado22-e3101407.jpg Bandas sonoras o vibradoras que sirven para alertar a los condufores a bajar la velocidad de los vehículos. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/12122025-calzada-elevada-george-washington---dare-collado10-81364d95.jpg Trabajaodores dan los toques finales a la modificación de las rampas. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/12122025-calzada-elevada-george-washington---dare-collado26-07b7641c.jpg Señalética en dirección este-oeste de la avenida George Washington. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

El tapón en las inmediaciones

Todo el entorno se convirtió en un caos debido a la mínima circulación por la avenida George Washington, obligando a desviar los vehículos desde la calle Pablo Pina hasta la Fabio Fiallo.

Además del trabajo frente al parque Eugenio María de Hostos, también fueron colocadas bandas sonoras o vibradoras en las inmediaciones del hotel Jaragua y en la autopista 30 de Mayo, próximo al monumento a los Héroes del 30 de Mayo.