La situación de un terreno ubicado en la avenida Buenaventura Freites, esquina calle Central, en Los Jardines del Norte, es tan caótica como confusa. En este espacio reducido se han improvisado diez pequeños negocios que afectan el libre tránsito y deterioran el entorno.

Un hombre conocido como Domingo ha fraccionado el lugar, construyendo y alquilando espacios sin respetar las normas municipales ni la Ley 176-07, cuyo artículo 19 establece que la alcaldía es la entidad responsable del ordenamiento territorial, la gestión del suelo y la disciplina urbanística.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el mecanismo utilizado por la alcaldía para orientar el desarrollo y uso del suelo de manera sostenible, armonizando los intereses públicos y privados para mejorar la calidad de vida de la población.

En una ocasión, a raíz de denuncias ciudadanas, la alcaldía clausuró el terreno por incumplir las normas y colocó un letrero de cierre. Sin embargo, este fue retirado posteriormente y, lejos de corregirse la situación, se instalaron aún más negocios.

Actualmente, en un área de unos 400 metros cuadrados operan: un gomero que ocupa parte de la acera y un carril de la avenida, un car wash, una cafetería rodante, una banca de lotería, un triciclo con máquina de jugo de caña, un taller de desabolladura, un "dealer" de vehículos chatarra, un estacionamiento para camiones cisterna, un taller de fabricación de fregaderos, una freiduría y una chicharronera.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/27112025-la-esquina-privilegiada---luduis-tapia14-8fc86770.jpg Área ocupada por los negocios. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/27112025-la-esquina-privilegiada---luduis-tapia1-9b893039.jpg Vista del solar arrabalizado. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/27112025-la-esquina-privilegiada---luduis-tapia3-b286914b.jpg La arrabalización contrasta con la parte verde de Los Jardines. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La presencia de tantos negocios en tan poco espacio afecta gravemente la movilidad peatonal y vehicular. En ocasiones se forman largos tapones debido a la afluencia de personas, y los peatones se ven obligados a caminar por la calle debido a los obstáculos en las aceras.

Una de las obras más recientes es un car wash cuyas aguas descargan directamente a un registro mediante una tubería que atraviesa la acera, lo que constituye una ilegalidad según la ordenanza 1-2021, que regula el uso adecuado de las aceras.

La propiedad del terreno

Poco se conoce sobre la verdadera propiedad del predio. Vecinos que viven en Los Jardines desde su fundación afirman que siempre se ha dicho que el terreno pertenece a la familia De Camps. Indican que anteriormente era un conuco y luego quedó cubierto de maleza, aunque nunca ha sido considerado un área verde.

La Junta de Vecinos de La Yagüita rechaza el uso actual del espacio por el impacto negativo en la comunidad. Su presidente, Elías Acosta, asegura que el terreno corresponde a la etapa 1 de Los Jardines y que en varias ocasiones las autoridades han desalojado a los ocupantes, pero estos regresan.

"Dicen que tienen equis tiempo ahí y que hay que indemnizarlos, pero no son propietarios. Se han adueñado de todo eso que antes era una laguna. Eso debe eliminarse; es una arrabalización que contamina el entorno", expresó Acosta.

Por su parte, Luis Medrano, presidente de la Junta de Vecinos de la etapa 1 de Los Jardines, también se opone a la instalación de los negocios, los cuales, según afirma, "han arrabalizado el lugar".

Propuso que las autoridades realicen un estudio para determinar la propiedad del terreno y que, si los ocupantes no son los dueños, sean retirados. Asimismo, cuestionó que en una ocasión se colocó un letrero de clausura por parte de la Procuraduría General de la República y la alcaldía, pero luego fue removido.

"Ese espacio está arrabalizado y debe dejársele paso a los peatones. Todos esos negocios no caben en esta comunidad", sostuvo.

A esto se suma que, a pocos metros, se instaló un taller de tapicería que utiliza mesas sobre la acera, dificultando aún más el tránsito de los peatones. Cada vez más, las aceras de la avenida Buenaventura Freites se vuelven menos peatonales debido a los negocios improvisados.