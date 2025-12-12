×
El puente flotante estará cerrado por dos horas este sábado por el paso de embarcación

El cierre se realizará de 10:00 la mañana a 12:00 del mediodía

    Expandir imagen
    El puente flotante estará cerrado por dos horas este sábado por el paso de embarcación
    El puente flotante conecta el Distrito Nacional con el municipio de Santo Domingo Este. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el Puente Flotante sobre el río Ozama será cerrado este sábado para permitir el paso de la embarcación MV Belle Lashun A-59786, procedente del astillero Joseph Industrial Development Corp., SRL.

    Según una nota de prensa, el cierre, programado como medida de seguridad, se realizará de 10:00 dela mañana a 12:00 del mediodía, tiempo durante el cual la estructura permanecerá abierta para facilitar la navegación.

    Recomendaciones

    Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar como rutas alternas el puente Juan Bosch y el puente de la 17 (Ramón Matías Mella) para los desplazamientos entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

    • El MOPC pidió comprensión a los ciudadanos y reiteró su compromiso con mantener la seguridad vial y marítima.
