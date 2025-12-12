El puente flotante estará cerrado por dos horas este sábado por el paso de embarcación

El puente flotante conecta el Distrito Nacional con el municipio de Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el Puente Flotante sobre el río Ozama será cerrado este sábado para permitir el paso de la embarcación MV Belle Lashun A-59786, procedente del astillero Joseph Industrial Development Corp., SRL.

Según una nota de prensa, el cierre, programado como medida de seguridad, se realizará de 10:00 dela mañana a 12:00 del mediodía, tiempo durante el cual la estructura permanecerá abierta para facilitar la navegación.

Recomendaciones

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar como rutas alternas el puente Juan Bosch y el puente de la 17 (Ramón Matías Mella) para los desplazamientos entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

El MOPC pidió comprensión a los ciudadanos y reiteró su compromiso con mantener la seguridad vial y marítima.