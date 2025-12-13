El Gobierno y la Alcaldía al rescate del mercado de la avenida Duarte

El Mercado Nuevo o de la Duarte hace años requiere ser intervenido. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno y la Alcaldía del Distrito Nacional trabajan en un censo que servirá de base para diseñar el plan de desarrollo del Mercado Nuevo de la avenida Duarte.

El levantamiento, que ya supera el 50 % de avance, incluye un registro integral de comerciantes y de los espacios del centro de abasto, y concluirá el diecinueve de diciembre. Según las autoridades, estos datos sustentan la parte técnica y social del proyecto de transformación del principal mercado agropecuario del país.

Los trabajos están a cargo del Fideicomiso para la Modernización de los Mercados de Abastos de Santo Domingo (Fimerca). La entidad explicó que su naturaleza es estrictamente pública, con el objetivo de garantizar transparencia, control estatal y sostenibilidad en el proceso de modernización del mercado.

La institución aclaró que el modelo fiduciario implementado no transfiere la propiedad ni la gestión a privados, y señaló que los activos mantienen su carácter público y que la administración se rige por controles estrictos.

La entidad aclaró que el fideicomiso no constituye un mecanismo privado, sino un instrumento fiduciario del Estado dominicano diseñado para fortalecer la administración de los recursos generados por el mercado, asegurar su reinversión y establecer reglas claras sujetas a supervisión institucional.

Principios del proceso

Fimerca detalló que los inmuebles y activos continúan bajo la titularidad de la Alcaldía del Distrito Nacional. Asimismo, explicó que todas las decisiones financieras se manejan con criterios de transparencia y trazabilidad, y que los ingresos operarán en cuentas fiduciarias del propio mercado, sin intervención de particulares.

El fideicomiso indicó que este diseño evita la discrecionalidad y garantiza que los recursos se reinviertan en el fortalecimiento del mercado y en la mejora de las condiciones de los comerciantes.

El director ejecutivo de Fimerca, Nelson Camilo, afirmó que el proceso se diferencia de iniciativas anteriores por basarse en un modelo público, transparente y blindado institucionalmente, concebido para asegurar continuidad y resultados sostenibles.

Camilo subrayó que el fideicomiso integra al Gobierno central, la Alcaldía del Distrito Nacional y los comerciantes como actores fundamentales del proyecto.

Leer más Está lista la segunda etapa para la transformación de la Duarte con París