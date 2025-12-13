Dío Astacio advierte arrestos y multas por arrojar basura en espacios públicos

El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, advirtió este sábado que las personas que sean sorprendidas arrojando basura en el suelo serán arrestadas y sancionadas con una multa de 10,000 pesos, como parte de la aplicación de la normativa municipal sobre el manejo de desechos sólidos.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el edil sostuvo que la ley establece sanciones claras para quienes coloquen basura en espacios públicos, y aseguró que el ayuntamiento hará cumplir esas disposiciones.

Astacio señaló que la medida será aplicada incluso a personas mayores o residentes de edificios que no cuenten con recipientes adecuados para el depósito de desechos. En ese sentido, enfatizó que cada ciudadano debe disponer de su propio zafacón y actuar con responsabilidad.

"El que genera la basura es responsable de ella hasta que el camión la recoge", expresó el alcalde, al indicar que los residuos no pertenecen a la ciudad, sino a quienes los producen, por lo que no está permitido depositarlos en la vía pública.

El alcalde recordó que el ayuntamiento ha abierto un período de orientación para que la población se eduque sobre las normas de recolección.

Fiestas de diciembre

Astacio añadió que la medida cobra mayor relevancia en la cercanía de las festividades navideñas, periodo en el que, según indicó, la ciudadanía y los trabajadores municipales requieren mayor orden, descanso y espacios adecuados para sus actividades.