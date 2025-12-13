El metro de Santo Domingo acumula 11 incidencias en 2025 y miles de usuarios afectados

El metro de Santo Domingo es uno de los sistemas de transporte masivo más importantes de la ciudad. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

En lo que va de 2025, el Metro de Santo Domingo ha registrado 12 incidencias, entre ellas seis fallas eléctricas o averías en ambas líneas, que afectaron a miles de usuarios de este sistema de transporte masivo.

El 26 de febrero, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) suspendió el servicio entre las estaciones Joaquín Balaguer y Centro de los Héroes debido a trabajos de mantenimiento anual programado.

Otro incidente ocurrió el 19 de marzo en la estación Juan Pablo Duarte, correspondiente a la Línea 1, donde varios pasajeros resultaron afectados luego de que un usuario desacatara las indicaciones del personal operativo, empujara a un colaborador y descendiera corriendo por las escaleras.

Al llegar al andén, un miembro del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET) intervino para controlar la situación, momento en el cual el usuario lo agredió físicamente y le propinó una mordida.

El miércoles 16 de abril, un usuario resultó lesionado tras caer entre el andén y la vía férrea mientras intentaba abordar una unidad en la estación Francisco Gregorio Billini, correspondiente a la Línea 2.

Agentes del Cesmet solicitaron la intervención del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, cuyos miembros brindaron los primeros auxilios y trasladaron al afectado a un centro de salud.

El 23 de abril, un tren presentó una avería mientras circulaba por la estación Mauricio Báez, lo que generó retrasos en la operación de la Línea 2. Asimismo, el 9 de junio, la Línea 1 enfrentó demoras debido a una falla eléctrica registrada en la estación Centro de los Héroes.

El 14 de agosto, el servicio fue suspendido entre las estaciones Concepción Bona y Eduardo Brito, en Santo Domingo Este, por aproximadamente 20 minutos, con el fin de corregir un desajuste en un plafón de unos cuatro metros cuadrados en la estación Rosa Duarte. La pieza fue retirada y la línea retomó su operación normal.

El 11 de septiembre, las subestaciones eléctricas Paraíso e Isabela, que alimentan las Líneas 1 y 2 del Metro, así como la Línea 1 del Teleférico, quedaron fuera de operación por la salida del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), provocando la suspensión inmediata del servicio en ambos sistemas de transporte.

El 26 de septiembre un autobús chocó con la caseta de acceso de la estación Pedro Francisco Bonó, de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, dejando una persona herida, según informó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret). El servicio fue suspendido temporalmente.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que el 10 de noviembre un tren del metro de Santo Domingo tuvo que ser evacuado luego de que una falla eléctrica afectara el tramo entre las estaciones Mamá Tingó y Peña Gómez de la Línea 1.

El 19 de noviembre, la Opret informó que, debido a los trabajos de construcción en la Línea 2C, se registró una avería en el cambia-vía que afecta exclusivamente la llegada y salida de trenes en la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte y perteneciente a la Línea 2.

Ese mismo día el tramo de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo presentó problemas, lo que obligó a cientos de personas a desplazarse a pie por la avenida Hermanas Mirabal y el puente Francisco J. Peynado, luego de ser evacuadas del sistema de transporte.

El apagón general

El 11 de noviembre un apagón general (blackout) que afectó al país y generó dificultad para conseguir transporte para trasladarse a sus destinos hasta quedarse atrapadas en el Metro de Santo Domingo y el teleférico. Este caso le costó el cargo al director de la Opret, Rafael Antonio Santos Pérez.

Finalmente, el martes 9 de este mes de diciembre, en la estación Pedro Livio Cedeño, de la Línea 1 se reportó la última de las incidencias. Según informó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), se trató de un problema en el sistema de puertas de uno de los vagones.

Aunque la situación afectó momentáneamente a los pasajeros, fue resuelta en unos ocho minutos, tras aplicarse el protocolo establecido.