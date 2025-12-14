Parque Eugenio María de Hostos queda en total limpieza tras concierto de Rauw Alejandro

Así quedó el Parque Eugenio María de Hostos en total limpieza y orden pocas horas después del concierto "Noche caribeña" de Rauw Alejandro, trasl operativo de limpieza de la Alcaldía del DN. ( FUENTE EXTERNA )

El Parque Eugenio María de Hostos fue dejado en total limpieza y orden pocas horas después de concluir el concierto "Noche caribeña", del artista urbano Rauw Alejandro, celebrado la noche de ayer sábado.

Para esto, la Alcaldía del Distrito Nacional dispuso un operativo de limpieza, movilizando brigadas de la Dirección de Aseo Urbano en el parque y sus alrededores, con el objetivo de garantizar el orden y la adecuada gestión de los desechos generados durante el evento.

La Alcaldía del Distrito Nacional informó a través de una nota de prensa que estas acciones forman parte del compromiso asumido por el cabildo con motivo del concierto gratuito, presentado por La X102 y producido por Gamal Haché, con el objetivo de garantizar el orden y la limpieza tras la realización de eventos masivos.

El concierto "Noche caribeña" contó con el respaldo de la Alcaldía del Distrito Nacional y reunió a miles de jóvenes que acudieron al parque para disfrutar de la propuesta musical del artista puertorriqueño, quien hizo vibrar al público con su contagioso ritmo y su repertorio de éxitos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/14/whatsapp-image-2025-12-14-at-94911-am-99ee3370.jpeg Brigadas de la Dirección de Aseo Urbano en el parque y sus alrededores durante el operativo de limpieza. (FUENTE EXTERNA)

Previo al espectáculo, la alcaldesa Carolina Mejía participó en un encuentro en el que se dio la bienvenida a Rauw Alejandro, destacando la importancia del evento para la ciudad.

"¡Bienvenido @rauwalejandro! Desearte muchos éxitos esta noche y qué alegría que hayas elegido compartir con nuestra gente este concierto tan esperado, justo antes de cerrar el año", expresó la edil a través de su cuenta de Instagram.

Sobre el concierto

Los organizadores recalcaron que solo podrán acceder al evento las personas que cuenten con boletas, una medida que busca garantizar el orden, la seguridad y la correcta organización del espectáculo.

Las puertas abrieron desde las 3:00 de la tarde. El montaje contempla dos accesos únicos ubicados en la avenida George Washington, en pleno Malecón de Santo Domingo, y la entrada será exclusivamente peatonal para asegurar la fluidez en la zona.

El concierto contó con protocolos estrictos de seguridad. Entre los objetos prohibidos se encuentran botellas, bebidas, alimentos, armas, sillas plásticas y sombrillas, medidas adoptadas para preservar el bienestar de todos los presentes.