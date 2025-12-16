Caos vehicular afecta a Puerto Plata pese a medidas oficiales

Congestión vehicular en una de las principales avenidas de Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La problemática de la movilidad vehicular en Puerto Plata continúa agravándose, pese a las acciones implementadas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Alcaldía municipal, las cuales no han logrado descongestionar unas calles diseñadas hace más de medio siglo para un tránsito muy inferior al actual.

Entre las medidas adoptadas figuran la prohibición de parqueo en las avenidas Imbert Barrera y Manolo Tavárez Justo durante las horas pico, así como la colocación de conos para habilitar carriles expresos.

Sin embargo, estas disposiciones no han sido suficientes ante la creciente cantidad de vehículos que circulan por la ciudad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en un levantamiento realizado en 2022, Puerto Plata cuenta con decenas de rutas organizadas que incluyen motocicletas, carros, guaguas y autobuses interurbanos, además de más de dos mil taxis entre convencionales y turísticos. El estudio no contempla los vehículos privados, camiones de carga ni las unidades que transportan empleados hoteleros, lo que incrementa aún más la presión sobre la red vial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/14/whatsapp-image-2025-12-14-at-100336-am-07d4da91.jpeg Fila de vehículos en las calles de la provincia Puerto Plata durante horas de mayor tráfico. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Según denuncian, la situación se ve agravada por el irrespeto a las leyes de tránsito y la limitada presencia de agentes para viabilizar el tráfico. Desde el sector transporte afirman que solo 17 agentes de la Digesett están asignados para toda la ciudad.

Además, hay quienes consideran que no se planificó el impacto vial que generaría la llegada de cruceros.

El presidente de los taxistas turísticos, Félix D´ Aza, aseguró que las medidas aplicadas hasta el momento no han sido efectivas y que la falta de personal de tránsito empeora el problema.

Indicó que la entrada a Puerto Plata (de oeste a este) se ha convertido en un caos, especialmente cuando arriban cruceros a las terminales Amber Cove y Taíno Bay, lo que genera un aumento significativo de taxis, autobuses y vehículos de excursiones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/14/whatsapp-image-2025-12-14-at-100340-am-a2b06930.jpeg La congestión se intensifica en zonas cercanas a Amber Cove y Taíno Bay. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

"La verdad es que el transporte está difícil. Especialmente la entrada y la salida de Puerto Plata es un caos, demasiado tránsito para una avenida tan estrecha", afirmó.

D´ Aza señaló que muchos turistas expresan su malestar por el tiempo que tardan en desplazarse desde los puertos hacia el centro de la ciudad. Según dice, trayectos que normalmente se realizan en 10 o 15 minutos pueden extenderse hasta 35 o 40 minutos.

En tanto, Alexis Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Mototaxi, consideró que el tránsito en la Novia del Atlántico requiere mayor organización vial, al entender que la ciudad ha crecido sin planificación previa para el aumento del parque vehicular, lo que ha derivado en una congestión permanente.

"No es simplemente salir detrás del motorista para colocarle una multa. Puerto Plata necesita una reingeniería en el tránsito", enfatizó.

Autoridades municipales

Desde la Alcaldía, Aníbal Polanco, director de Planeamiento Urbano, al reconocer la magnitud del problema, explicó que las calles de la ciudad fueron diseñadas para coches y carretas y no han sido ampliadas.

Informó que se contempla cambiar la dirección de varias vías para mejorar la fluidez, al tiempo que admitió que no se planificó el impacto vial que generaría la llegada de cruceros.

Por su parte, Domingo Vásquez, coordinador provincial del Intrant, informó que trabajan junto al cabildo y la Digesett en la búsqueda de soluciones, entre ellas la sincronización del sistema de semáforos.

El funcionario aseguró que existe disposición de las autoridades para mejorar la movilidad vehicular en la ciudad.

Sugerencias

Los transportistas plantean soluciones estructurales, como la construcción de una avenida circunvalación que permita desviar el tránsito pesado y los vehículos que solo atraviesan la ciudad con destino al aeropuerto Gregorio Luperón, Montellano, Sosúa, Gaspar Hernández, Río San Juan y Nagua.

También sugieren la edificación de elevados en puntos críticos, como la zona franca, el hospital Ricardo Limardo y el estadio José Briceño,

Además, impulsar una campaña de educación vial en las escuelas para fomentar el respeto a las normas de tránsito.

Mientras estas propuestas siguen en discusión, Puerto Plata continúa atrapada en el tapón, con una movilidad que no logra adaptarse al crecimiento urbano, turístico y vehicular que ha transformado la ciudad en las últimas décadas.