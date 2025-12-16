Tras la extensión de las rampas de acceso y descenso de la calzada elevada —o reductor de velocidad— que las autoridades colocaron la pasada semana frente al parque Eugenio María de Hostos, el tránsito se ha vuelto más fluido en la zona.

Los vehículos, incluso los de chasis bajo, ya no chocan con el pavimento como ocurría anteriormente, lo que ha reducido las reacciones negativas de los conductores. No obstante, se mantiene la plataforma o meseta construida al mismo nivel de las aceras.

Las normas internacionales para este tipo de medidas de calmado de tránsito establecen una altura máxima de 12 centímetros. Al quedar la estructura al ras de la acera, los peatones quedan desprotegidos frente a los vehículos, debido a la ausencia de contenes, los cuales, además de canalizar el drenaje pluvial, funcionan como muro de protección.

Las autoridades alegan que la estructura fue construida a nivel de las aceras para facilitar el cruce seguro de personas con discapacidad. Sin embargo, la plataforma presenta una altura de 12 pulgadas (30.48 centímetros) en su extremo norte y de ocho pulgadas (20.32 centímetros) en el extremo sur.

Algunos conductores señalan que, aunque ahora sus vehículos no impactan con el pavimento, persisten los taponamientos en ambas direcciones. Otros, en cambio, rechazan la instalación del dispositivo.

Reacciones de conductores

"Eso es un disparate, que quiten eso", vociferó un motociclista al notar la presencia de reporteros de Diario Libre en el lugar. Mientras tanto, otro conductor, que se identificó como Ramón, expresó: "Tú ves, ahora está mejor; esa gente hizo eso para destruirle los vehículos a uno".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/1512025-reductor-de-velocidad-en-el-malecon---joliver-brito202512150012-de9a996a.jpg El tubo de cuatro pulgadas que fue colocado en el contén lo retiraron y ahora el agua fluye mejor. (DIARIO LIBRE/ JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/1512025-reductor-de-velocidad-en-el-malecon---joliver-brito202512150007-f8d61241.jpg La estructura fue señalizada. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO.) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/1512025-reductor-de-velocidad-en-el-malecon---joliver-brito202512150011-888c5e70.jpg En el Malecón se construirán varios reductores de velocidad. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO.)

Por su parte, Teresa de Jesús bajó el cristal de su vehículo y comentó sonriente: "Ahora sí, mi carro no choca como la otra semana, que casi se me rompe el bumper".

La disposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) contempla otras intervenciones en el Malecón. Hasta el momento, solo se ha colocado la calzada elevada frente al parque Eugenio María de Hostos y, en algunos puntos, como en las inmediaciones del hotel Jaragua, bandas sonoras o de vibración.