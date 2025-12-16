El Malecón debe estar dirigido al esparcimiento, el deporte y la integración

El Malecón de Santo Domingo forma parte de uno de los tres ejes estratégicos priorizados dentro del plan de intervención urbana que desarrollan la Alcaldía del Distrito Nacional y el gobierno central, con una visión de transformación progresiva orientada al uso ciudadano, el deporte, la movilidad y la integración de espacios públicos frente al mar.

Así lo explicó la alcaldesa Carolina Mejía, quien en una visita a Diario Libre, detalló que el eje Malecón se trabaja de manera coordinada con los ministerios de Obras Públicas y de la Presidencia, como parte de un esquema mayor que incluye también los corredores Luperón y Núñez de Cáceres.

En el caso específico del litoral capitalino, el objetivo es consolidar un paseo marítimo continuo, funcional y ordenado, con intervenciones por etapas.

La intervención actual se concentra en el desarrollo del denominado Paseo Deportivo del Malecón, concebido como un espacio para el esparcimiento sano de jóvenes y familias. El proyecto incorpora áreas para voleibol, baloncesto y un skatepark, que se sumará al ya existente en el Parque Mirador Sur, el cual también está siendo remozado.

Mejía explicó que esta configuración busca crear un circuito deportivo que conecte el Malecón con la avenida Núñez de Cáceres y el Mirador Sur, fortaleciendo la continuidad de los espacios públicos y ampliando las opciones de uso recreativo en la ciudad.

Conectividad urbana y visión a mediano plazo

Dentro de la proyección a mediano plazo, la alcaldesa planteó la necesidad de extender las intervenciones del paseo marítimo hacia la avenida Luperón, avanzando por tramos y ajustándose a la disponibilidad de recursos. Esta expansión permitiría una mayor integración del Malecón con otros puntos estratégicos del Distrito Nacional.

Asimismo, señaló como una obra clave la construcción de un nuevo puente considerado fundamental para mejorar la conectividad vial en esta franja de la ciudad y potenciar el desarrollo urbano del litoral capitalino

Mejía describió el Malecón como un espacio destinado a "vivir y disfrutar la ciudad de cara al mar", con iluminación continua, áreas arboladas y normas claras de uso.

Destacó experiencias recientes, como la apropiación ciudadana de la Plaza Santo Domingo, donde familias utilizan el espacio de manera regular, lo que, según indicó, demuestra el impacto del orden y la organización en la convivencia urbana.

Subrayó que el enfoque del proyecto prioriza la dignidad, el orden, la limpieza y bienestar, elementos que considera esenciales para que los espacios generen cohesión social y cambien positivamente la conducta ciudadana.

Articulación con inversión pública y privada El plan del Malecón también contempla la articulación con proyectos del Gobierno central y del sector privado. La edil capitalina mencionó la adquisición estatal de los terrenos del antiguo colegio Maharishi, donde se desarrollan nuevas infraestructuras, así como iniciativas privadas en proceso de permisos en el entorno del litoral. A su juicio, estas inversiones deben alinearse con la visión de un Malecón abierto, accesible y ordenado, que combine uso recreativo, deportivo y turístico sin perder su carácter de espacio público.