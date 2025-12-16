Gobierno lanza licitación para el saneamiento de 25 cañadas en el Gran Santo Domingo

Cañada ubicada en la localidad Compuerta del municipio Los Alcarrizos. Los habitantes del referido sector solicitan la intervención de las autoridades. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) lanzó este martes una licitación pública nacional para la ejecución de obras de saneamiento de unas 25 cañadas en el Gran Santo Domingo.

La Licitación Pública Nacional CAASD-CCC-LPN-2025-0016 contempla un presupuesto total de RD$5,480,549,976.49 (cinco mil cuatrocientos ochenta millones quinientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y seis pesos dominicanos con 49/100).

Las obras se desarrollarán durante un período de 24 meses, aunque el contrato tendrá una duración total de 27 meses para cubrir los procesos de auditoría y el registro ante la Contraloría General de la República.

Las cañadas contempladas

Las áreas específicas que serán intervenidas con saneamiento pluvial y sanitario incluyen Manoguayabo (cañada Malanga); Arroyo Hondo (cañada Arroyo Hondo —continuación— y cañada Don Honorio); Los Guaricanos (cañada Villa Nueva-Campechito, cañada Yaguaza y cañada Pablito); cañada Mata los Indios, en Santo Domingo Norte, y cañada Los Girasoles.

También se contemplan unas ocho cañadas en Los Alcarrizos: cañada Jicaco (afluente 2), Chavón, Barrio La Fe, Obras Públicas I, II, III y V, y Obras Públicas AT.

Asimismo, el proyecto incluye intervenciones en Pantoja (cañadas Villa del Palmar, Colina del Arroyo y Villa Linda II) y en Sabana Perdida (El Alto Sabana Perdida y cañada La Pipiota).

La CAASD prevé sanear, además, las cañadas Brisas del Norte, Boronoto y Marañón, en Santo Domingo Norte, así como Bonavide, tramo final, en Los Guandules.

Objetivo

El proyecto tiene como finalidad no solo el saneamiento de las cañadas y su infraestructura asociada, sino también la prevención de desastres naturales, como inundaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/screenshot-2025-12-16-111549-590836fa.png Las cañadas a ser saneadas por las autoridades. (CAASD) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/screenshot-2025-12-16-111535-43c7b0ab.png Las cañadas a ser saneadas por las autoridades. (CAASD) ‹ >

Los costos

De las 25 cañadas a ser saneadas, y de acuerdo con el presupuesto, las de mayor inversión serán la cañada Malanga, en Manoguayabo, con RD$750,054,874; seguida de la cañada Arroyo Hondo, con RD$686,751,551; cañada Los Girasoles, con RD$559,861,853, y la cañada Villa Nueva-Campechito, en Santo Domingo Norte, con RD$378,800,553.

Convocatoria y cronograma

La publicación del aviso se realizó la semana pasada en el portal web institucional y en medios nacionales. Se prevé que, una vez agotado el cronograma establecido, el contrato sea adjudicado en abril del próximo año.

Forma de presentación de ofertas

La CAASD informó que los oferentes deberán presentar sus propuestas por vía electrónica, a través del SECP (Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas), o en formato físico ante la institución contratante, ubicada en la calle Euclides Morillo núm. 65, edificio 1, sector Arroyo Hondo, en la fecha y hora establecidas en el cronograma de actividades.

