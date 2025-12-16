Paliza visita monorriel de Santiago y dice obra impulsará la movilidad

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante una visita de supervisión a los trabajos del monorriel de Santiago. Le acompaña Deligne Ascención, ministro sin cartera. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó este martes que el monorriel de Santiago permitirá una movilidad más inclusiva y sostenible, al reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes en la ciudad.

El funcionario ofreció estas declaraciones durante una visita de supervisión a los trabajos del medio de transporte.

"De forma periódica superviso los avances de la construcción del monorriel de Santiago, una obra clave para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos", expresó.

Paliza resaltó, además, la ejecución del trazado en su interacción con el Monumento a los Héroes de la Restauración, al considerar que se trata de una solución arquitectónica que será motivo de visita y admiración.

El ministro destacó que el sistema de transporte, que será elevado y 100 % eléctrico, conectará importantes sectores urbanos, facilitará el acceso al empleo y dinamizará el desarrollo económico de Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/monorriel2-d41f4cad.jpg El gobierno promete entregar la obra en el primer trimestre de 2026. (FUENTE EXTERNA)

De forma periódica supervisó los avances de la construcción del Monorriel de Santiago, una obra clave para mejorar la calidad de vida de sus de ciudadanos. Interesante ejecución de trazado al encontrase con el monumento, será motivo de visita y admiración arquitectónica . pic.twitter.com/3XiEmoHajo — Jose Paliza (@JosePaliza) December 16, 2025

Primera etapa 2026

De acuerdo con las proyecciones del Gobierno Central, la primera etapa de la obra estará lista para el primer trimestre del año 2026.

En ese primer tramo estarán en funcionamiento las estaciones:

Cienfuegos

Cienfuegos San Lorenzo

Espaillat

La Plazona

Circunvalación

Cuesta Colorada

Las Águilas

Pueblo Nuevo

Central.



Esta última será una estación intermodal que integrará monorriel, teleférico y autobuses.

El sistema también dispondrá de un patio-taller y cocheras de aproximadamente 57,000 metros cuadrados, destinados al almacenamiento, mantenimiento y limpieza de los trenes, los cuales estarán ubicados entre las estaciones Espaillat y La Plazona.

El medio de transporte ferroviario de alta tecnología tendrá capacidad para transportar hasta 20,000 pasajeros por hora por sentido y alrededor de 200,000 pasajeros diarios.

El proyecto impactará de manera directa a cerca de 500,000 beneficiarios, con ventajas como la reducción de un 30 % en el gasto de transporte, un ahorro de 20 minutos en los tiempos de recorrido, aumento de la productividad, accesibilidad universal y disminución del impacto ambiental.