Relanzan Parque Infantil de Seguridad Vial en Ciudad Juan Bosch

Juan Tomás Díaz, CEO de United Petroleumy el director del Intrant, Milton Morrison mientras firmaban el acuerdo. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en alianza con el grupo United Petroleum, anunció el relanzamiento del Parque Infantil de Seguridad Vial de Ciudad Juan Bosch, una iniciativa orientada a fortalecer la educación vial infantil y la prevención de siniestros de tránsito desde edades tempranas.

Este proyecto forma parte de las acciones estratégicas que impulsa el Intrant para promover una cultura de movilidad segura y responsable, a través de espacios educativos diseñados para que niños, niñas y adolescentes aprendan, de manera práctica y didáctica, los principios del tránsito, el respeto a las normas y la convivencia vial, con el respaldo del sector privado.

Te puede interesar Intrant digitaliza servicios y relanza plataforma para datos de accidentes en República Dominicana

El director ejecutivo de la entidad, Milton Morrison, valoró la alianza con United Petroleum como un ejemplo de cooperación efectiva entre el sector público y privado para generar un impacto real en la seguridad vial del país.

"La educación vial es una de las herramientas más poderosas para salvar vidas. Este esfuerzo conjunto con United Petroleum nos permitirá seguir formando ciudadanos más conscientes y responsables desde la niñez, y demuestra el valor de las alianzas estratégicas en favor del bien común", expresó Morrison.

Como parte del acuerdo, United Petroleum realizará un aporte anual de RD$1,500,000.00 durante un período de cinco años, destinados al remozamiento, adecuación y acondicionamiento general del parque, conforme a las necesidades prioritarias del recinto educativo, garantizando espacios seguros y adecuados para el aprendizaje.

El relanzamiento del parque contempla la adecuación de áreas educativas temáticas, que permitirán a los niños interactuar con escenarios simulados del tránsito, fortaleciendo el aprendizaje práctico, la prevención y la toma de decisiones responsables en las vías públicas.

Jornadas de sensibilización

Asimismo, el programa incluirá jornadas de sensibilización, charlas especializadas en prevención y la elaboración de políticas de salvaguarda para niños, niñas y adolescentes, con el acompañamiento de Save the Children Dominicana, fortaleciendo el enfoque educativo y social del parque.

Por su parte, el CEO de United Petroleum, Juan Tomás Díaz, destacó el compromiso de la empresa con la prevención y la educación vial, e hizo un llamado al sector empresarial a sumarse a iniciativas que contribuyan a reducir los riesgos en el tránsito y a construir una movilidad más segura para todos.

Con esta acción conjunta, el Intran y United Petroleum reafirman su compromiso con la educación vial como pilar de la prevención, apostando a la formación de nuevas generaciones y la protección de la vida en las vías de la República Dominicana.