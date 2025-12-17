Avanzan los trabajos de intervención en el Monumento a los Héroes de la Restauración de Santiago

Monumento a los Héroes de la Restauración. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Marchan a buen ritmo los trabajos correspondientes a la primera etapa del plan de intervención integral del Monumento a los Héroes de la Restauración, así como las acciones conjuntas para la implementación de la Marca Ciudad Santiago, iniciativas orientadas a reforzar la conservación del patrimonio y el posicionamiento turístico y cultural de esa demarcación.

Así lo informó este miércoles María Belissa Ramírez, gobernadora del emblemático atractivo, quien explicó que los primeros trabajos iniciados incluyeron los aprestos para la restauración de las puertas y ventanas en maderas.

Detalló que actualmente se labora en la actualización museográfica de los pisos dos y tres, además del proceso del sistema eléctrico que permitirá la climatización de todo el edificio.

Ramírez indicó que en una segunda etapa, prevista para enero próximo, se ejecutarán labores de mantenimiento y conservación, que abarcan la intervención de las columnas de mármol del primer nivel, así como la restauración y limpieza integral de este material.

Asimismo, informó que harán intervenciones en las escaleras de la avenida Francia, al igual que las escalinatas acaracoladas en el interior del monumento que conducen al quinto nivel, con el objetivo de garantizar mayor seguridad a los visitantes.

El Monumento está siendo intervenido mediante diversos proyectos integrales que buscan mejorar su conservación, enriquecer la experiencia del visitante y fortalecer su propuesta museográfica.

Entre las acciones contempladas figuran, además de los trabajos de mantenimiento estructural, restauración de materiales y actualización eléctrica, iluminación, revitalización del mirador Ángel de la Paz, implementación de sistemas de seguridad y adecuación de espacios de servicio como baños y tienda institucional.

Estos avances se desarrollan en el marco del acuerdo de colaboración para el desarrollo y posicionamiento de Santiago como destino turístico, suscrito entre el Ministerio de Turismo, las asociaciones que conforman Compromiso Santiago y el Clúster Santiago Destino Turístico, con la colaboración de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, la Dirección General de Museos y Visit Santiago, con quienes se ha trazado la ruta crítica de los proyectos estratégicos.

Marca Ciudad

De manera paralela, se trabaja en la consolidación de la Marca Ciudad Santiago mediante iniciativas de fortalecimiento del posicionamiento turístico y cultural, en estrecha colaboración entre Visit Santiago y el Clúster Santiago Destino Turístico, con la orientación del Ministerio de Turismo y la asesoría del consultor internacional Andy Stalman.

Melany Rodríguez, directora de Visit Santiago, destacó que estas acciones incluyen procesos de socialización con gremios, academia, sector privado y ciudadanía, para el diseño y producción de nuevas piezas promocionales.

Además, elaboración de campañas de comunicación y participación en ferias turísticas y culturales.

