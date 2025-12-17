Alertan sobre riesgo inminente para decenas de familias por cañada en sector de Santiago Oeste

Señalan que la contaminación generada por la cañada ha provocado enfermedades recurrentes, especialmente en niños ( ANEUDY TAVÁREZ )

Residentes del sector Santa Lucía, en el distrito municipal Santiago Oeste, alertaron este miércoles sobre el peligro permanente que representa una cañada ubicada en las inmediaciones del vertedero de Rafey, la cual mantiene en estado de vulnerabilidad a decenas de familias.

De acuerdo con los comunitarios, al menos 60 viviendas se encuentran en peligro inminente debido al crecimiento del curso de agua, la acumulación de desechos y el impacto de las lluvias.

Advirtieron que, en caso de precipitaciones intensas, la corriente arrastra basura y socava los terrenos donde están asentadas numerosas casas, lo que incrementa el riesgo de colapso.

La activista comunitaria Rosanna Báez explicó que la cañada interrumpe el paso entre Santa Lucía y el sector La Piña, y que cada vez que llueve la comunidad permanece en incertidumbre ante la fuerza del agua.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/whatsapp-image-2025-12-17-at-24903-pm-244d647c.jpeg Reclamo de comunitarios. (ANEUDY TAVÁREZ)

“Además de arrastrar desechos, se lleva parte de los terrenos donde están construidas las viviendas”, afirmó.

Rosa Silverio, otra activista del lugar, expresó su temor de que las casas colapsen, como ya ocurrió con al menos tres viviendas durante las lluvias registradas el pasado mes de noviembre.

Impacto de contaminación

Silverio señaló que la contaminación generada por la cañada ha provocado enfermedades recurrentes, especialmente en niños.

Los comunitarios hicieron referencia a una resolución gestionada con diputados para el saneamiento de la cañada y el desalojo con dignificación de las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, reclamaron que se asigne el presupuesto necesario para hacer realidad esa iniciativa.

“Creemos que es una necesidad pública que se nos escuche y que pronto tengamos la noticia de que se ha aprobado el presupuesto para que nuestra vida sea más digna”, expresó María Infante.

En tanto, el dirigente comunitario José Augusto Arias aseguró que se trata de una situación de insalubridad que se extiende por más de 40 años sin recibir atención de ningún gobierno.

Arias afirmó que no recurren a protestas violentas y que buscan vías pacíficas para llamar la atención de las autoridades, a fin de que intervengan y eviten una tragedia.

