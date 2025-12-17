Nombran calle de Santiago en honor al jurista Américo Espinal Hued

El homenaje a Américo Espinal Hued se realizó tras una resolución aprobada por el Concejo de Regidores ( ANEUDY TAVÁREZ )

La antigua calle 13 del sector Los Jardines Metropolitanos, en Santiago de los Caballeros, fue designada este miércoles con el nombre del doctor Américo Espinal Hued, en reconocimiento a su trayectoria jurídica, política e intelectual, así como a su aporte a la institucionalidad democrática del país.

El acto en el que se oficializó el cambio de nombre de la vía fue encabezado por el alcalde Ulises Rodríguez, quien destacó que nombrar una vía pública va más allá de un gesto simbólico, al consagrar la memoria colectiva y enviar un mensaje a las presentes y futuras generaciones sobre la importancia de los valores, el buen comportamiento ciudadano y el respeto al Estado de derecho.

Durante su intervención, Rodríguez resaltó que Espinal Hued fue una figura ejemplar del servicio público dominicano y un auténtico santiaguero, reconocido por su sobriedad, formación académica y sólidos valores familiares.

Asimismo, recordó que su vida estuvo marcada por la defensa de la democracia y la institucionalidad en momentos decisivos de la historia nacional.

El homenaje se realizó tras una resolución aprobada por el Concejo de Regidores, a propuesta del edil Fran Medina, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/whatsapp-image-2025-12-17-at-11742-pm-1c6ef803.jpeg Autoridades locales durante el acto. (ANEUDY TAVÁREZ)

Trayectoria y legado

Nacido el 10 de septiembre de 1927, en Santiago de los Caballeros, Américo Espinal Hued fue un destacado jurista, civilista y demócrata; además, se desempeñó como senador durante el gobierno constitucionalista de abril de 1965, procurador general de la República y juez del Tribunal de Tierras de Santiago.

También fue un influyente columnista de la prensa nacional durante más de dos décadas.

En representación de la familia, su hijo Nelson Espinal Báez agradeció la distinción y compartió anécdotas que reflejan la defensa de la pluralidad, la libertad de expresión y la justicia que caracterizaron a su padre, incluyendo su cercanía con figuras internacionales y su actuación en favor de presos políticos en distintos puntos del país.

"Los hombres y las mujeres pasan, los principios quedan", recordó al citar una de las frases del homenajeado.