Alcaldesa Carolina Mejía inaugura parque lineal Ciudad Sanitaria en el Distrito Nacional

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguró este jueves el parque lineal Ciudad Sanitaria, una obra que transforma el entorno del complejo hospitalario Dr. Luis Eduardo Aybar y mejora las condiciones de movilidad, seguridad y esparcimiento para miles de ciudadanos que acuden diariamente a la zona.

Se trató de una readecuación histórica de espacios públicos que durante años fueron ocupados por buhoneros y puestos de comidas.

La intervención, ejecutada por la Alcaldía del Distrito Nacional, incluyó la recuperación y readecuación de aceras, la creación de áreas de descanso, la instalación de bancos y la realización de un mural en homenaje al personal médico, como parte de un proyecto integral de ordenamiento y humanización del espacio público.

"Hoy esto es una realidad que vamos a cuidar, que vamos a mantener, que nos comprometemos todos a preservarla porque está hecha con amor" Carolina Mejía Alcaldesa del DN “

Reconocimiento a Carolina

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/carolina-reconocimiento-2b4fc86c.jpg José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, y la alcaldesa del DN, Carolina Mejía. (FUENTE EXTERNA)

Durante el acto, el presidente de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, José Joaquín Puello, reconoció la labor de la alcaldesa por el impacto de la obra en el entorno del centro de salud, destacando que la iniciativa marca un antes y un después para la comunidad y los usuarios del complejo hospitalario.

Al agradecer el reconocimiento, Mejía afirmó que la inauguración del parque lineal reafirma el compromiso de su gestión con una ciudad más humana, ordenada y sostenible, colocando a las personas en el centro de las políticas municipales.

La alcaldesa explicó que la obra puso fin a años de desorden y ocupación irregular en los alrededores del complejo, con el retiro de buhoneros, puestos improvisados y estructuras que impedían el libre tránsito peatonal, contribuyendo a un entorno más seguro y digno.

El parque lineal Ciudad Sanitaria se suma a los más de 205 parques y plazas entregados durante la gestión de Carolina Mejía al frente de la Alcaldía del Distrito Nacional, como parte de su política de recuperación de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/parque-lineal-55115435.jpg Mural en tributo a médicos. (FUENTE EXTERNA)