Moradores del sector Riviera del Caribe, en el kilómetro 22 de la autopista Las Américas, reclamaron a las autoridades nacionales y municipales la solución a varios males que les afectan, principalmente el mal estado de las calles.

A pesar de que es un sector con viviendas espaciosas y costosas, las mismas contrastan con las condiciones deplorables de las anchas vías limitadas por algunas aceras y contenes desde hace años.

La gente levanta la voz para denunciar lo que considera un abandono total por parte de las autoridades. Calles intransitables, falta de agua, inseguridad y una movilidad prácticamente imposible, forman parte del día a día de más de mil familias que viven en la zona.

Natividad Rosado de López, una de las residentes más activas en las denuncias, resume la principal problemática: "La calle es el problema principal. No tenemos aceras, no tenemos contenedores, no tenemos asfalto por ningún lado. Cada 15 días hay que comprar piezas para los carros, y aquí vivimos más de mil personas".

Deplora que en la pasada campaña electoral el actual alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, los visitó y prometió resolver el problema de las calles, pero jamás ha vuelto por el lugar.

"Esas promesas no han sido cumplidas, él, Dio Astacio, vino aquí, a mi puerta. Me prometió que en siete meses esto iba a coger valor... y jamás ha vuelto", reclama Natividad.

Juana Batista informó que debido a las pésimas condiciones de la calles que se llenan de agua cuando llueve y tienen números hoyos, muchos taxistas se niegan a entrar la barrio sobre todo en horas de la noche.

"Esto esta intransitable, esto da pena, nos tienen en el abandono, los niños de la escuela se enlodan los zapatos porque por donde quiera las calles están malas, tenemos muchos problemas, pero el de las calles es el que más nos preocupa", indicó.

Las calles están convertidas en charcos. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ) Entrada del residencial Riviera del Caribe (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) El boulevard central está totalmente abandonado. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) En este lugar se construyó un registro del sistema de agua y, según los moradores, tiene más de ocho meses sin terminación. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) En un camino vecinal se han convertido las calles. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Una zona estratégica... pero olvidada

Riviera del Caribe se encuentra a solo minutos del aeropuerto Las Américas y rodeada de zonas industriales y turísticas. "Estamos entre La Caleta, Valiente y Cancela. Esto pertenece al turismo también, aquí hay cuevas y áreas de valor, pero no quieren arreglarlo", denunció.

Yanery Báez, quien además reclama mayor atención a la seguridad ante los frecuentes atracos, destaca que en ocasiones han ocurrido atracos porque hay zonas donde la maleza ha crecido y eso facilita la delincuencia, además de la poca iluminación.

También informó que al sector casi no llega agua potable, por lo que la gente ha tenido que invertir recursos en construir pozos para poder enfrentar la escasez.

"El que se levanta con 200 pesos no puede comer, porque tiene que comprar un tanque de agua a 100... un sector sin agua es como una mesa sin patas", expresó.

Barrio de gente trabajadora

"Aquí somos gente trabajadora, no entendemos por qué no nos hacen caso", dijo Víctor Severino quien informó que los moradores han tenido que echar material en algunos de los hoyos de las calles para evitar mayores daños a los vehículos.

"Nosotros mismos arreglamos la calle cada año. Ya los taxis no quieren entrar. Para sacar a una persona enferma hay que pedirle a Dios que llegue".

La comunidad pide que la Alcaldía de Santo Domingo Este, en la persona de su alcalde Dio Astacio, y el Ministerio de Obras Públicas actúen de manera conjunta para resolver una situación que consideran crítica. "Estamos cansados, estamos hartos. Queremos que esto llegue a las autoridades", expresaron.