Los trabajos de construcción del túnel de la avenida Gregorio Luperón, en sentido norte-sur y sur-norte, continúan avanzando a buen ritmo en el entorno de la Plaza de la Bandera, obra que permitirá completar la solución vial contemplada en el nudo vial de Pintura.

El túnel, con una extensión aproximada de 1.2 kilómetros, ya tiene algunos tramos habilitados, principalmente en la parte sur, lo que permite a los vehículos que transitan en dirección oeste-este conectarse con la avenida 27 de Febrero.

Esta obra se construye con parte de los fondos generados por la renegociación del contrato entre el Estado dominicano y la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) que implica beneficios para el país entre 1,905 y 2,155 millones de dólares, con una partida inicial de 775 millones de dólares.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/17122025-trabajos-tunel-avenida-luperon-23-2d7021d8.jpg Parte del muro tipo trinchera. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/17122025-trabajos-tunel-avenida-luperon-12-30fa9085.jpg El personal labora en varios frentes. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/09102025-desnivel-pintura-prolongacion-27-febrerodesnivel-pintura-prolongacion-27-febrero---luduis-tapia19-81af125f.jpg Vista de la Plaza de la Bandera. En la parte este se observan los trabajos del túnel. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/17122025-trabajos-tunel-avenida-luperon-15-df3f7d93.jpg Equipos amarillos en movimiento de tierra. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/17122025-trabajos-tunel-avenida-luperon-19-c68c80b1.jpg Parte del túnel ya tapado. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/17122025-trabajos-tunel-avenida-luperon-17-9d5c9ab2.jpg Los trabajos implican la remoción de grandes tuberías de agua. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/17122025-trabajos-tunel-avenida-luperon-26-446bf988.jpg Los trabajos han generado tapotamiento en la zona. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Los avances

La zona central presenta el mayor nivel de avance, con la colocación de muros de la trinchera y vigas transversales, mientras que en los extremos se realizan trabajos de movimiento de tierra y descubrimiento de los pilares que conforman las paredes del túnel.

Las labores están a cargo de las empresas Constructora JM S.R.L. y Tecnoamérica, bajo la coordinación del Ministerio de Obras Públicas, y guardan relación con el paso a desnivel construido en la avenida Isabel Aguiar con la Prolongación 27 de Febrero.

El presidente de la República, Luis Abinader, realizó la noche del martes una visita de supervisión y resaltó la importancia de esta obra para solucionar de manera definitiva los problemas de tránsito que afectaban el acceso y la salida del Distrito Nacional.

Indicó que el objetivo es contar con una avenida expresa que facilite la circulación tanto en sentido norte-sur por la Luperón como este-oeste por la 27 de Febrero.

Durante su recorrido, el mandatario también destacó otras obras viales en ejecución en las principales entradas de Santo Domingo, así como proyectos complementarios como la avenida Ecológica doctor José Francisco Peña Gómez, el teleférico, pasos a desnivel y elevados en puntos críticos de la ciudad, que contribuirán a mejorar la fluidez vehicular y la movilidad urbana.