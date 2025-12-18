×
Intrant despliega operativo nacional de inspecciones vehiculares

La entidad realizará más de 10,000 inspecciones durante operativo Navidad Segura y Año Nuevo 2025-2026

    Intrant despliega operativo nacional de inspecciones vehiculares
    El organismo supervisará autobuses, minibuses, vehículos familiares y unidades de carga (FUENTE EXTERMA)

    El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció este jueves que realizará más de 10,000 inspecciones visuales vehiculares a autobuses, minibuses, vehículos familiares y, como novedad, unidades de transporte de carga, en todo el territorio nacional.

    A través de un comunicado, la institución informó que la medida forma parte del operativo Conciencia por la Vida: Navidad Segura y Año Nuevo 2025-2026.

    Las inspecciones estarán a cargo de más de 160 inspectores de la Inspectoría General del Intrant, quienes serán desplegados en las 32 provincias del país para supervisar 158 empresas de transporte público, privado y de carga que operan durante el período de alta movilidad navideña.

    El operativo de inspección se desarrollará del 18 al 30 de diciembre y tiene como objetivo verificar que las unidades de transporte cumplan con las condiciones mínimas de seguridad para circular por las vías nacionales, conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección Ejecutiva del Intrant

    Durante las jornadas, se inspeccionará el funcionamiento del sistema de luces, el estado de los neumáticos, retrovisores, cristales y bumpers, así como la disponibilidad de dispositivos de seguridad obligatorios, entre ellos triángulos de emergencia, extintor y botiquín. 

    También se verificará que la documentación de los conductores y de las unidades esté debidamente actualizada y acorde con la normativa vigente.

    Dopaje 

    Como parte de los controles preventivos, el Intrant aplicará 1,000 pruebas aleatorias de dopaje a conductores del transporte público, privado y de carga, en coordinación con la Cruz Roja Dominicana, dentro del programa Tránsito+Limpio. 

    Asimismo, se realizarán pruebas de alcoholimetría y evaluaciones médicas para garantizar condiciones adecuadas de salud y aptitud para la conducción. 

    Las labores de inspección contarán con el acompañamiento de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes actuarán conforme a la normativa vigente en los casos en que se detecten incumplimientos a los estándares de seguridad establecidos.

    Con este operativo, el Intrant amplía el alcance de sus inspecciones navideñas, integrando de manera reforzada a los vehículos de carga, debido a su alta circulación interurbana durante esta temporada, y fortalece su capacidad de supervisión para prevenir siniestros de tránsito.

