Reconocen a Carolina Mejía por recuperación del entorno de Ciudad Sanitaria

El presidente de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, José Joaquín Puello, entregó un reconocimiento a Carolina Mejía ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, José Joaquín Puello, entregó un reconocimiento a Carolina Mejía durante la inauguración del parque lineal Ciudad Sanitaria, en agradecimiento a la labor realizada desde la Alcaldía del Distrito Nacional para la recuperación, readecuación y embellecimiento del entorno de este centro de salud.

De acuerdo con el texto de la placa, el reconocimiento fue otorgado a Rosa Carolina Mejía Gómez por su gran labor en la recuperación del entorno de la Ciudad Sanitaria y la construcción del parque lineal, en beneficio de miles de familias que acuden al lugar para recibir servicios médicos.

Puello calificó la jornada como un día histórico para la comunidad y reiteró su agradecimiento a la alcaldesa y a su equipo por hacer posible la transformación del área. Además, expresó su admiración y afecto personal hacia Mejía al entregarle el reconocimiento.

Carolina Mejía valoró como especial recibir la distinción de manos de una persona con la que mantiene una relación de amistad familiar, y compartió el reconocimiento con el director de Espacios Públicos, teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, por la labor de concertación realizada para la recuperación de la acera.

La alcaldesa agradeció el gesto y afirmó que este reconocimiento refuerza su compromiso de continuar transformando a Santo Domingo en una ciudad más humana y sostenible, con los ciudadanos como eje central de sus políticas públicas.

Recuperación de entornos

La recuperación y readecuación del entorno permitió la creación de un parque lineal que cuenta con un mural en homenaje al trabajo de los galenos, así como la instalación de bancos para el descanso de vecinos y visitantes.

La intervención puso fin a años de desorden y arrabalización en los alrededores, mediante el retiro de buhoneros y puestos de venta que obstaculizaban el libre tránsito en la zona.

La inauguración del parque lineal Ciudad Sanitaria, realizada este jueves, se suma a los más de 205 parques y plazas entregados a la ciudadanía durante la gestión de Carolina Mejía en la Alcaldía del Distrito Nacional.