Empresa asegura que tiene título de propiedad de terrenos en Los Jardines

En la esquina de la Buenaventura Freites con calle Central hay alrededor de 10 negocios. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La "esquina prodigiosa", ese espacio en la avenida Buenaventura Freites de Los Jardines del Norte donde se ha instalado una caterva de negocios informales, tiene dueño. Eso afirma Papeles del Este, SRL, que sostiene que es la propietaria legítima de los terrenos en disputa y que desde hace años enfrenta una ocupación ilegal tolerada por la inacción del Estado.

La empresa afirma que las parcelas F1 y F2 del C4 —hoy unificadas— fueron adquiridas legalmente mediante actos de compraventa fechados el 26 de septiembre de 1985, amparados en certificados de título válidos y originales, nunca anulados ni cuestionados judicialmente.

La propiedad se encuentra en la avenida Buenaventura Freites, esquina calle Central.

Su representación legal subraya que la compañía ha mantenido la posesión jurídica del inmueble y que el terreno estaba destinado a un proyecto familiar y empresarial. Sin embargo, denuncia que terceros se instalaron sin autorización, levantaron construcciones, alquilaron espacios y explotaron negocios al margen de cualquier consentimiento.

Según la abogada Luz María Duquela, el Abogado del Estado ha emitido al menos tres resoluciones que reconocen el derecho de propiedad de Papeles del Este y ordenan el desalojo de los ocupantes, disposiciones que no han sido ejecutadas por la falta de apoyo de la fuerza pública.

No es área verde

La empresa rechaza de forma categórica que los terrenos hayan sido declarados área verde. Asegura que no existe ninguna resolución oficial ni registro municipal que haya despojado a su propietaria del dominio, y que ese argumento ha sido utilizado para justificar ocupaciones de hecho. También denuncia amenazas, actos de intimidación y la presunta intervención de personas vinculadas a cuerpos militares, al tiempo que advierte que no está obligada a negociar ni a pagar para recuperar una propiedad respaldada por títulos legítimos.

Lo que dicen los ocupantes

Del otro lado, ocupantes como el comerciante Jorge Luis González alegan posesión prolongada y cuestionan la validez de títulos surgidos años después. El conflicto, marcado por procesos judiciales pendientes y episodios de violencia, permanece sin una decisión definitiva. Para Papeles del Este, el punto central es uno: existen títulos válidos, resoluciones y órdenes de desalojo que el Estado no ha hecho cumplir.