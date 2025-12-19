Unos 1,525 nuevos espacios de parqueo entrarán en operación en 2026

Edificio de parqueo en la avenida México ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Gobierno, a través del fideicomiso Parquéat-RD, entregará el próximo año 1,525 nuevas unidades de parqueos públicos solo en el Distrito Nacional para completar 2,750 incluidos Santo Domingo Este, Oeste y San Cristóbal.

El déficit de estacionamientos en el Distrito Nacional y otras ciudades del país comienza a encontrar respuesta con el avance de múltiples proyectos, que, de acuerdo con el director, de la entidad José Cedeño ayudarán a descongestionar espacios de gran concentración vehicular.

Uno de los proyectos más avanzados es el parqueo de seis niveles "Centro de los Héroes I" ubicado en la calle Hipólito Herrera Billini esquina República del Líbano, que tendrá capacidad para estacionar 545 vehículos.

La obra contará con ascensores, cámaras de seguridad conectadas al 911, áreas para motocicletas, espacios para personas con discapacidad y estaciones de recarga para vehículos eléctricos.

Esta obra en concreto está en operación entre julio y agosto del próximo año, informó Cedeño. Su construcción es en hormigón armado para evitar daños a la estructura por causa del salitre.

"Centro de Los Héroes II" Fray Cipriano de Utrera esquina calle H, pero este no está tan avanzado como el I. Los constructores esperan recibir el pago de cubicaciones para continuar los trabajos el próximo año.

Ambos parqueos aportarán 845 nuevas unidades de estacionamiento al Centro de Los Héroes, que, de acuerdo con Cedeño, no solucionará el déficit, pero mejora sustancialmente la falta de espacio para aparcar en esa zona.

El más grande de los edificios de parqueos que construye el Gobierno es el de la alianza entre la Dirección General de Impuestos Internos(DGII) que se construye en la avenida Pedro Henríquez Ureña hasta la México y la calle Federico Henríquez y Carvajal.

Será un edificio en mental de 10 niveles y tendrá una capacidad de 980 vehículos, convirtiéndose en el parqueo público más grande construido hasta el momento por Parquéat_RD. Aunque dará servicio a los empleados de la institución, estará abierto al público en general. Su terminación está proyectada para finales del próximo año.

Cedeño destacó que actualmente ya están en operación varios estacionamientos, como el de La Atarazana en la Ciudad Colonial, con 200 estacionamiento el ubicado detrás del Tribunal Constitucional, con capacidad para 327 vehículos y el del Palacio de Justicia de la Zona Oriental con capacidad para 340 parqueos.

Parquei Centro de Los Heroes II. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) Parqueo de la México y Pedro Henriquez Ureña. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) Los parqueos reducirán el déficit de parqueos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) Edificio de parqueo Centro de Los Héroes I. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

También está en operación, mediante alianza público-privada el de la calle Mella que tiene espacios para 352 plazas. Con las nuevas obras, se espera que para 2026 estén operando entre cinco y seis grandes estacionamientos, públicos en el Distrito Nacional, Santo Domongo Este y Oeste.

Expansión a las provincias

El director de Parquéat_RD informó que el plan no se limita a la capital. En San Cristóbal, se construye un estacionamiento de seis niveles con capacidad para 360 vehículos, ubicado en una de las zonas más congestionadas del municipio. En Santiago de los Caballeros, se proyecta licitar en 2026 un estacionamiento de seis niveles con capacidad para 535 espacios, que incluirá locales comerciales y consultorios médicos.

Mientras que en San Francisco de Macorís se evalúa un terreno municipal para desarrollar un parqueo en alianza con el ayuntamiento local, como parte del modelo de cooperación entre el Estado y los gobiernos municipales.

Metro parqueos y ordenamiento vial

Cedeño también anunció el desarrollo de los llamados "metro parqueos", estacionamientos estratégicamente ubicados cerca de estaciones del Metro de Santo Domingo, como las estaciones Horacio Vásquez, María Montez y Los Alcarrizos, con el objetivo de facilitar la movilidad y reducir el uso del vehículo privado en el centro de la ciudad.

Finalmente, resaltó que Parquéat_RD participa activamente en la iniciativa RD Se Mueve, junto al Intrant, la Digesett, la Procuraduría, Obras Públicas y la Policía Nacional, apoyando el ordenamiento vial mediante el remolque de vehículos mal estacionados.

"El tránsito es dinámico y la necesidad de estacionamientos sigue creciendo. Por eso seguimos planificando y desarrollando soluciones modernas que mejoren la movilidad urbana", concluyó Cedeño.