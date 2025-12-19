Bajo el sol o la lluvia: así transcurre el día a día de los agentes del tránsito

Un agente de la Digesett llama la atención a un motorista que ignoró los conos colocados en la vía. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Cuando el día apenas empieza, a las 5:30 de la madrugada, los agentes de tránsito ya están desplegados en las calles. Es el inicio del primer turno de una jornada que se extiende hasta las 2:00 de la tarde y que se repite todos los días, sin importar la intensidad del sol o de la lluvia. Su labor no se detiene.

Para los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) el día transcurre respirando dióxido de carbono en medio del ruido constante de las bocinas que truenan y los vehículos que van y vienen. De pie, durante largas jornadas, con el uniforme verde y el silbato colgando del cuello, trabajan para agilizar la circulación vehicular y mantener el orden en las calles del Gran Santo Domingo.

En ese escenario surgen los roces con los ciudadanos. Conductores que violan el semáforo en rojo, motoristas que circulan sin casco y a toda velocidad, choferes del transporte público que se detienen donde no deben, camioneros que se imponen girando desde carriles que no les corresponden y yipetas de lujo que no ceden el paso a nadie.

En algunos casos, basta con una simple orientación y en otros, el agente debe aplicar la ley: coloca una multa, asume el enojo del conductor y sigue adelante. Se dice fácil pero la realidad es otra, ellos reciben todo tipo de insultos.

“Nos agreden verbalmente, nos faltan el respeto, no dicen palabras obscenas”, relata uno de ellos.

“Aquí no hay mucha diferencia si llueve o no, uno tiene que cumplir con su función”, dice otro agente, sin apartar la vista del flujo de vehículos que pasa frente a él.

Manejar el tránsito y las emociones de los conductores

Parte fundamental del trabajo es saber manejar la situación con el ciudadano. Los agentes explican que, al ser subordinados, cuando una situación se sale de control llaman a un comandante o supervisor.

“Como siempre tenemos un comandante, un supervisor, somos subordinados. Llamamos a nuestro comandante para que él hable con el conductor, que él venga, que él tenga más experiencia, que maneje la situación y trate de apaciguarlo. Aun así, muchos intentan agredirnos físicamente”, explica un agente.

Afirman que no siempre detienen a un conductor para multarlo.

“A veces creen que cuando uno lo para es para ponerle una multa, y nosotros a veces lo paramos para concientizar. No necesariamente para multarlo. Todo no es una multa. Cuando cometen la falta, ahí entonces es que empieza la agresión física o verbal”, señala uno de los miembros de la Digesett.

“Hay que tener manejo profesional y emocional. No echarle más leña al fuego como dicen. Si usted me dice y yo le digo, ya no nos vamos a entender. Ahora, cuando se calme, entonces yo le explico”, agrega el agente.

Mientras unos terminan su jornada en la tarde, otros inician a las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana. Este equipo nocturno se encarga de asistir accidentes y emergencias de madrugada, atendiendo llamados que llegan a través del Sistema de Atención a Emergencia 911 o de la central. Son quienes acuden cuando un ciudadano queda varado en una vía y o cuando se produce un accidente de tránsito.

El cuerpo también pasa factura

La exposición constante al sol deja huellas en sus cuerpos y hasta en sus uniformes. La piel de muchos agentes está completamente quemada, en sus manos se notan distintas tonalidades, producto de las horas prolongadas bajo el sol. Muchos agentes se ven en la obligación de utilizar doble abrigo del uniforme para proteger su piel o recurren al uso del protector solar.

Uno de los agentes explica que muchos sufren dolores musculares, irritación en la planta de los pies por estar tantas horas de pie y problemas de salud derivados de la falta de hidratación. “Aquí casi no se toma agua”, comenta, mientras añade que también padecen afecciones en los riñones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/whatsapp-image-2025-12-18-at-15336-pm-5578b431.jpeg Manos de un agente con cambios de tono en la piel. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

En intersecciones de la calle Josefa Brea, las infracciones son frecuentes. Muchos conductores, especialmente camioneros, se van con la luz roja, según el personal de la Digesett.

“Nosotros estamos aquí para corregir eso, para que respeten los semáforos. Porque pueden chocar a una persona, herirla o dañar su vehículo por esa imprudencia”, explica un agente apostado en el lugar.

Entre las excusas más comunes que escuchan al detener a un conductor están: “Dame un chance”, “no vi el semáforo”, “no sabía que había un semáforo” o "venía detrás de un camión y no lo alcancé a ver".

Los agentes de tránsito no sólo movilizan los vehículos. Cuando están cerca de un accidente, se ven en la obligación de ayudar. Un accidente ocurrido en el puente Francisco del Rosario Sánchez o de "La 17", ocurrido la mañana del jueves, obligó a un comandante a intervenir de inmediato.

“El comandante fue a socorrerlo, a sacarlo rápidamente de la vía para que no lo atropellaran”, relata. El hombre ya había sido impactado y presentaba lesiones en el cráneo, brazos y piernas. Fue sacado de la vía y colocado en un área segura, debido a que en el punto donde se encontraba, los vehículos doblaban a alta velocidad.

En los semáforos

Parte de la labor diaria consiste en intervenir los semáforos cuando estos no dan el tiempo suficiente para la cantidad de vehículos.

“No es que el semáforo no esté funcionando, es que no da el tiempo correspondiente”, explica un agente.

Por eso, los supervisores colocan agentes en intersecciones estratégicas para darle prioridad a las direcciones con mayor carga vehicular, sin eliminar la prioridad de los demás carriles. En la calle Josefa Abreu, por ejemplo, se prioriza el flujo este-oeste en la mañana y la tarde.

También se instala un agente en el puente de la 17 para verificar que el tránsito fluya y para sacar los vehículos cuando se quedan detenidos y generan congestión.

El contraflujo

En horas de mayor congestión, se habilitan carriles temporales, conocidos como contraflujos. En el puente de la 17, donde la vía es estrecha, se colocan conos y señalizaciones para tomar “prestado” un carril de la vía contraria y permitir que los vehículos avancen.

“El contraflujo se monta con orden y supervisión, a horas específicas como las 6:00 o 6:30 de la mañana, dependiendo del comportamiento del tránsito. Se implementa desde la Yolanda Guzmán hasta el elevado de la avenida Duarte de la Pedro Livio Cedeño, y también desde el puente de la 17 hasta lo que llamamos la 14 con Padre Castellanos. Esta medida se replica en otros puentes del Distrito Nacional para desahogar las vías” , afirma un agente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/whatsapp-image-2025-12-18-at-15302-pm-1-5ac2f54b.jpeg Un agente retira los cono de carriles temporales que permiten agilizar el flujo vehicular. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/whatsapp-image-2025-12-18-at-15304-pm-c60d7fe7.jpeg Un agente de tránsito aplica una sanción a un conductor tras cometer una infracción a la ley. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ ›

Orientar, escuchar y ayudar

En avenidas como la George Washington, los agentes no solo dirigen el tránsito. También orientan a ciudadanos que se les acercan para preguntar cómo llegar a un lugar, dónde pagar una multa o qué hacer tras un choque de vehículo. Aunque la tecnología ha avanzado, muchos aún recurren a ellos.

En esa misma vía, un conductor de camión fue detenido por infringir la ley al tomar el carril expreso y luego cambiarse al izquierdo. El agente le explicó la falta y procedió a multarlo, sin que se produjeran roces.

“Uno trata de manejar la situación y no llevarla a un punto de agresión. Hay gente agresiva que uno lo ha parado, se le explica moderadamente y van entendiendo”, dice el agente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/whatsapp-image-2025-12-18-at-15305-pm-239169b3.jpeg Agentes de tránsito brindan orientación a conductores y peatones durante la jornada laboral (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/whatsapp-image-2025-12-18-at-15335-pm-b4cbda47.jpeg (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ ›

Reconoce que escucha de todo: malas palabras, insultos, pero afirma que no pueden dejarse provocar.

“Para eso recibimos un entrenamiento. Nosotros somos gente de bien, lo que hacemos es ayudar, viabilizar el tránsito y que la gente se sienta bien”, añade.

El abordaje, dicen, debe ser con respeto. Explican la falta, orientan, y en algunos casos dan la oportunidad, sobre todo cuando se trata de extranjeros o personas que viajan del interior y no conocen las vías.

“Siempre que se vea a un agente de tránsito hablando con un ciudadano, no es que le está poniendo una multa, puede también estar orientándolo”, indica.