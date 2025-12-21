Los trabajos de instalación del nuevo puente peatonal en el kilómetro 9 de la autopista Duarte generan desde la madrugada de este domingo un fuerte congestionamiento vehicular en la zona, debido a desvíos aplicados mientras se completaba el montaje de la estructura metálica.

Las labores están a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en coordinación con la empresa contratista responsable del proyecto. Los trabajos comenzaron la noche anterior y, según lo previsto, el tránsito debía normalizarse a las 7:00 de la mañana, lo que no ocurrió.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/21/whatsapp-image-2025-12-21-at-102514-am-8fa53ae5.jpeg Momento del ensamblaje del puente sobre la autopista Duarte. (JOLIVER BRITO)

Desde tempranas horas, conductores que transitaban por la avenida Luperón, en sentido sur-norte, enfrentaron largos tapones. Los vehículos que se desplazaban de este a oeste fueron desviados hacia la derecha, a la altura de los puentes y tanques de agua, para luego retornar por la entrada de Los Ríos y reincorporarse a la vía en dirección al Cibao. En el sentido contrario se aplicó un esquema similar de desvíos.

Características y beneficios del nuevo puente peatonal

El puente peatonal forma parte de la solución vial del kilómetro 9 de la autopista Duarte y es presentado por las autoridades como una estructura sin precedentes en la región. De acuerdo con la información oficial, el puente tiene una extensión de 52 metros.

Las autoridades aseguran que se trata del puente peatonal más moderno del país y del Caribe. Contará con ascensores para personas con discapacidad y otros dispositivos de seguridad, con el objetivo de facilitar el cruce seguro de peatones en una de las vías más transitadas y peligrosas del Gran Santo Domingo.

La obra está a cargo de la empresa Yellow, que lleva más de un año trabajando en la estructura, como parte del conjunto de intervenciones contempladas en la solución vial del kilómetro 9.