Inspección visual de vehículos
Inspección visual de vehículos

El Intrant asegura que las inspecciones no buscan retiro masivo de vehículos

La institución recomienda la corrección de las faltas detectadas

    Expandir imagen
    El Intrant asegura que las inspecciones no buscan retiro masivo de vehículos
    El Intrant anunción 10 mil inspecciones visuales de vehículos en diciembre.

    El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que las 10 mil inspecciones visuales de vehículos que anunciaron para la temporada navideña no implican la retención de aquellos que se encuentren en falta. 

    La institución respondió así a El Espía publicado en Diario Libre en el que se plantea que si esas revisiones se aplicaran al pie de la letra la mitad de la población vehicular se evaporaría como hizo Thanos en la saga de Los Avengers, porque no cuentan con los instrumentos de lugar. 

    El Intrant reaccionó con un un comunicado en el que afirmó que "no busca retirar masivamente vehículos de circulación" y aseguró que "su objetivo es reducir riesgos, corregir fallas y prevenir tragedias evitables" mediante la "aplicación progresiva de la normativa vigente". 

    También criticó la figura literaria utilizada al afirmar que "la seguridad vial no se construye con analogías", sino "con datos, planificación, coordinación interinstitucional y trabajo sostenido en el territorio". 

    El Intrant señaló que las inspecciones visuales son una política permanente que ejecutan desde diciembre del 2024 y cuyo propósito es que los conductores corrijan las irregularidades detectadas. 

    "Los resultados de estas inspecciones reflejan que aproximadamente el 70 % de los hallazgos corresponde a fallas corregibles, principalmente relacionadas con luces, neumáticos, cristales y retrovisores, elementos cuya condición incide directamente en la ocurrencia de siniestros viales", señaló. 

    Las inspecciones visuales vehiculares incluyen la verificación de neumáticos en mal estado; luces dañadas o rotas; cristales rotos o faltantes; retrovisores y bumpers ausentes; limpia vidrios dañados o inexistentes; botiquín, extintor y triángulo; condición general y seguro del vehículo; licencias vencidas, perdidas o de categoría inferior; placas erróneas y uso inadecuado de luces LED.

    "Las inspecciones visuales vehiculares anunciadas por el INTRANT no constituyen una proyección teórica ni un anuncio aislado. Son una política pública en ejecución permanente, con alcance nacional, planificación operativa y resultados medibles. Bajo la gestión del director ejecutivo, Ing. Milton Morrison, las inspecciones se han fortalecido y ampliado de manera sostenida, incorporando nuevos sectores y mayor presencia territorial", justificó la entidad.

