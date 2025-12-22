Ayuntamiento abre licitación para el estacionamiento de la José Reyes en Ciudad Colonial

El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) convocó una licitación pública nacional para la construcción de un edificio de estacionamientos con uso comercial en la esquina de la calle José Reyes con El Conde, en la Ciudad Colonial. El aviso, identificado como ADN-CCC-LPN-2025-0018, fue publicado este lunes 22 de diciembre y abre el proceso para que empresas interesadas presenten propuestas técnicas y económicas.

El proyecto busca dar continuidad a un proceso que ha sido largo y conflictivo para comerciantes, residentes y visitantes de la zona, debido a que el histórico parqueo de la calle José Reyes fue cerrado y demolido en años recientes tras detectarse fallas estructurales en la vieja edificación.

El edificio de estacionamientos que existía en ese lugar, con capacidad para más de 260 vehículos, permaneció cerrado más de un año por decisión de la Alcaldía del Distrito Nacional, luego de que técnicos señalaran que presentaba fallas que ponían en riesgo a los usuarios.

En 2023 se procedió a su demolición controlada para dar paso al diseño de una nueva estructura más segura y moderna.

En octubre pasado el Gobierno aportó 750 millones de pesos para la construcción y equipamiento del nuevo estacionamiento, como parte de las obras prioritarias para el Distrito Nacional, tras una modificación presupuestaria aprobada por el Concejo de Regidores.

Elemento clave

El estacionamiento de José Reyes, ubicado junto a una de las zonas peatonales más transitadas de Santo Domingo y cerca de la calle El Conde, ha sido considerado un elemento clave para la movilidad urbana y el turismo en la Ciudad Colonial. Durante décadas operó bajo la administración de la Asociación de Comerciantes de la Calle El Conde (Asoconde), lo que generó tensiones con el Ayuntamiento cuando este asumió el control del edificio en 2021 por motivos de seguridad estructural.

Desde que el edificio fue cerrado y demolido, comerciantes y residentes han señalado que la falta de espacios de estacionamiento ha complicado la circulación y reducido la afluencia de visitantes a la zona, lo que se suma a las molestias por otras obras viales en curso en el área.

La licitación pública exigida por la ley establece que las ofertas se recibirán hasta el 9 de febrero de 2026 y podrán ser presentadas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) o en formato físico en el Departamento de Archivo y Correspondencia del ADN. El acto de apertura de ofertas se realizará en la sede central del Ayuntamiento con la presencia de un notario público y será transmitido por videoconferencia.