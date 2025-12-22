Obras Públicas inicia licitación para elevado en el kilómetro 28 de la Autopista Duarte

Ilustración de como quedaría el elevado en el kilómetro 28 de la Autopista Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Pública, a través del Fideicomiso RD Vial, anunció este lunes el inicio del proceso de licitación para el diseño y construcción del paso elevado del kilómetro 28 de la Autopista Duarte.

Se trata de un proyecto integral, que, según el ministerio, transformará uno de los puntos más críticos de congestión vehicular en el acceso a Santo Domingo, beneficiando directamente a miles de conductores que diariamente transitan por esta arteria vial.

Esta obra representa una solución definitiva a uno de los cuellos de botella más significativos de la Autopista Duarte. La combinación del paso elevado con la ampliación de carriles, eliminación de dos semáforos en el entorno de Pedro Brand y la construcción de vías marginales permitirá segregar el tráfico local del expreso.

Asegura que la obra reducirá los tiempos de desplazamiento y mejorando sustancialmente la circulación. Sumado a esto el retorno que actualmente se concluye en el kilómetro 25 donde anteriormente se encontraba el peaje, se completa un diseño de transformación vial de este tramo.

Te puede interesar Gobierno inaugura reconstrucción de 56.5 kilómetros de carreteras en la Sierra de Santiago

Dentro de los beneficios que generará la obra están: reducción de los tiempos de viaje en el corredor Santo Domingo–Santiago, generación de empleos locales durante la fase de construcción, mejora en la competitividad logística del Gran Santo Domingo, fortalecimiento de la conectividad urbana y productiva y la reducción de emisiones por la disminución del congestionamiento vehicular.

El proceso de licitación pública seguirá los protocolos de transparencia y competitividad establecidos. Los ofertantes deberán presentar propuestas integrales que incluyan el diseño ejecutivo, el plan de construcción, los sistemas de seguridad vial y el manejo del tráfico durante la obra, cumpliendo con las normativas AASHTO, ACI y las especificaciones del MOPC.

Una nota de Obras Públicas indica que, con el lanzamiento de la licitación, el gobierno dominicano reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura vial nacional, priorizando soluciones que transformen la movilidad urbana en la República Dominicana.

Los interesados en retirar los Pliegos de Condiciones deberán dirigirse a la Dirección de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, ubicado en la calle Presidente González #22, 5to nivel, edificio La Cumbre, Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D., desde el martes veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), a las 3:00 p.m., en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, o descargarlos desde la página web de la institución www.mopc.gob.do o a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), mediante el cual podrán presentar sus propuestas.

Recibimiento de propuestas

1. Las propuestas en formato digital serán recibidas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) del Estado dominicano.

2. Las propuestas físicas serán recibidas en sobres sellados el jueves 12 de febrero del 2026, hasta las 10:00 a.m. Ambas deberán ser depositadas en el Salón de Reuniones del Fideicomiso RD Vial, en sobres identificados, sellados y separados.

El acto público de apertura de ofertas técnicas (Sobre A) se realizará en los días estipulados en el numeral 8, Sección I, sobre el cronograma de actividades del pliego de condiciones específicas de la presente licitación, en el Salón de Reuniones del Fideicomiso RD Vial, ubicado en la calle Presidente González #22, 5to nivel, edificio La Cumbre, Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D.

Todos los interesados deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado, administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).