Entregan 24 viviendas rehabilitadas en la Ciudad Colonial

Dentro del programa de revitalización de la Ciudad Colonial que ejecutan el Ministerio de Turismo, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el casco histórico, ya se han entregado 24 de las 38 viviendas correspondientes a la primera etapa, de un total de 140 edificaciones que serán intervenidas.

El proyecto es ejecutado por el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PIDTUCCSD), con el objetivo de preservar la permanencia de sus residentes tradicionales y mejorar su calidad de vida.

El Programa de Mejoramiento de Viviendas en Ciudad Colonial (Promevi) cuenta con una inversión total de 5.2 millones de dólares y beneficia principalmente a familias de bajos ingresos de sectores como San Antón, Santa Bárbara, San Miguel, San Lázaro y la zona sur de la Ciudad Colonial.

El programa prioriza la equidad de género, favoreciendo especialmente a mujeres jefas de hogar, así como a personas envejecientes y con discapacidad. Además, incorpora criterios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático mediante mejoras estructurales, eficiencia energética y ahorro de agua.

Las intervenciones

Los trabajos que se realizan en las viviendas incluyen la reconstrucción de baños y cocinas, corrección de filtraciones, reparación de techos y cubiertas, renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, reforzamiento estructural -cuando procede-, sustitución de puertas y ventanas -cuando es necesario-, así como impermeabilización y pintura general.

Asimismo, se promueve el ahorro de agua y el uso de materiales de construcción menos contaminantes, cumpliendo con la certificación EDGE, normativa medioambiental que guía las reconstrucciones.

Las intervenciones también contemplan la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, cuando exista interés por parte de las familias y la vivienda cuente con la capacidad estructural necesaria, a partir del proyecto piloto llevado a cabo por el BID Lab.