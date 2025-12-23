El tránsito por la avenida George Washington, donde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) instaló una calzada elevada para obligar a los conductores a reducir la velocidad, se ha vuelto más lento. Sin embargo, en otros tramos de la vía, los choferes continúan violando los límites establecidos.

Las críticas de los conductores han disminuido desde que las autoridades decidieron "suavizar" las rampas de subida y bajada de la estructura, lo que ha permitido que los vehículos transiten con mayor seguridad y fluidez, sin impactar el pavimento.

Además de obligar a reducir la velocidad, la calzada elevada facilita el cruce seguro de peatones, especialmente de personas que se desplazan en sillas de ruedas, niños y adultos mayores.

El objetivo de las autoridades es lograr que los usuarios de esta vía respeten el límite de velocidad, fijado en 30 kilómetros por hora, con el fin de reducir los accidentes de tránsito.

Diario Libre pudo constatar que en los tramos donde no existen reductores de velocidad ni bandas sonoras, los conductores continúan circulando a velocidades excesivas, entre 70, 80 y más kilómetros por hora, dependiendo del área.



Reducir riesgos en el Malecón

De acuerdo con el Intrant, el Malecón ,aunque es uno de los lugares más visitados y valorados por la ciudadanía, presenta niveles elevados de riesgo vial y asegura que en los últimos tres años, esta vía ha registrado 20 accidentes graves, 11 personas fallecidas y 41 lesionadas, cifras que motivaron la intervención urgente de los tramos con mayor incidencia de siniestros.

El proyecto comprende la instalación de 170 nuevas señales verticales, 700 metros de bandas sonoras, 10,500 metros lineales de marcas viales. Todas estas medidas están orientadas a reducir la velocidad, alertar con mayor claridad a los conductores y ordenar la vía para prevenir maniobras riesgosas.

Lo que falta

Aún falta la colocación de cruces peatonales o reductores de velocidad en las inmediaciones de los hoteles Jaragua y Sheraton; en el tramo de la avenida Paseo Presidente Billini, frente al monumento a Montesinos; y en la misma George Washington, frente a Playa Güibia y Cinemacentro.

Otros puntos donde se busca calmar el tránsito en el Malecón, pero que todavía no cuentan con rampas o calzadas elevadas, son la George Washington esquina calle Félix Mariano Lluberes, la autopista 30 de Mayo frente a Unicaribe y esa misma vía a la altura de la calle San Juan Bautista.

En algunos lugares, como frente a los hoteles Jaragua y Sheraton, se han colocado bandas blancas o vibrantes que alertan a los conductores sobre la necesidad de reducir la velocidad. Estas también se han instalado frente al Ministerio de Cultura y en la autopista 30 de Mayo, próximo al kilómetro 10.