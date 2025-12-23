Parqueo de la José Reyes contará con 242 espacios y área comercial en la azotea

Modelo del edificio de estacionamientos de la calle José Reyes–El Conde, que contempla siete niveles, dos sótanos y un semisótano, con capacidad para 242 vehículos, concebido para mejorar la movilidad y el ordenamiento urbano en la Ciudad Colonial. ( FUENTE EXTERNA )

El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) anunció la licitación para la construcción de un edificio de estacionamientos con uso comercial en la calle José Reyes esquina El Conde, en la Ciudad Colonial, como parte de una estrategia para mejorar la movilidad urbana, el acceso turístico y el ordenamiento del tránsito.

De acuerdo con el pliego de condiciones del proceso de licitación, el proyecto contempla una estructura de siete niveles, que incluye dos sótanos y un semisótano, con una capacidad aproximada de 242 espacios de estacionamiento.

De estos, 222 serán parqueos estándar para vehículos livianos, 15 accesibles, 10 para motocicletas y tres para vehículos eléctricos, además de estaciones de carga.

La edificación que se ejecutará mediante la licitación identificada como ADN-CCC-LPN-2025-001 será de uso público y comercial, incorporando áreas comerciales en el nivel siete, con una superficie aproximada de 142 metros cuadrados, así como cuatro locales comerciales adicionales, oficina administrativa, cuartos técnicos y 3 baños públicos en el nivel 1, así como otros 2 en el nivel 7.

El diseño del edificio prevé rampas vehiculares con una pendiente máxima de 15 % y un ancho de 8 m, carriles de circulación de seis metros de ancho, altura libre por nivel de 3.15 metros, accesos vehiculares y peatonales por la calle José Reyes por el lado Este y accesos peatonales por la calle El Conde, lado Norte.

Asimismo, contará con dos elevadores cada uno con capacidad para 10 personas y un recorrido total de 24.30 metros, lo que permitirá el desplazamiento seguro entre los distintos niveles del edificio. Además, se habilitarán rampas peatonales con una pendiente máxima de 8.33 %, junto a un sistema de señalización accesible que incluirá elementos tipo poste, colgantes y letreros, garantizando condiciones adecuadas de orientación y movilidad para todos los usuarios y facilidades para personas con discapacidad.

En materia de seguridad y operación, el estacionamiento incluirá sistemas de ventilación natural y mecánica, iluminación LED, sistema contra incendios, 67 cámaras de videovigilancia (CCTV), cuatro barreras automáticas de control de acceso y un sistema tecnológico de control de ocupación, que permitirá monitorear en tiempo real la disponibilidad de espacios.

El ADN destaca que esta obra busca ordenar el tránsito y recuperar el espacio público, reducir el parqueo irregular en calles y aceras, mejorar la seguridad vial y disminuir la congestión vehicular, especialmente los fines de semana y temporadas de alta afluencia turística. Además, el proyecto apunta a dinamizar la economía local, fortalecer el comercio y el turismo cultural.

Características estructurales

En cuanto a las características estructurales, el edificio estará compuesto por un sistema de pórticos de hormigón armado, con losas tipo aligeradas en dos direcciones, diseñado para garantizar resistencia y durabilidad.

La fundación se realizará mediante un sistema de pilotes, conforme a los resultados del estudio geotécnico del terreno. Las losas tendrán un espesor de 25 centímetros, con concreto de una resistencia de 210 kg/cm², y se utilizará acero de refuerzo grado 60 y 80 ksi, en cumplimiento con las normativas estructurales vigentes.

Inversión

El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 950 millones de pesos monto que incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra. De acuerdo con el pliego de condiciones, este valor fue determinado a partir de los estudios previos que sustentan el expediente técnico y financiero del proceso de contratación.

El cabildo señala que "su ejecución no es opcional, sino urgente y necesaria" para cumplir con los compromisos en materia de accesibilidad, patrimonio, sostenibilidad y gobernanza de la ciudad.