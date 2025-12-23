×
Instalan sistema integrado en el Metro de Santo Domingo, pero con el nombre de Santiago

La rotulación detectada genera dudas sobre si se trata de equipos reutilizados, una fase preliminar de pruebas o un error logístico en la instalación

    Expandir imagen
    Instalan sistema integrado en el Metro de Santo Domingo, pero con el nombre de Santiago
    Equipos tecnológicos instalados en la estación Francisco Gregorio Billini, de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, muestran la identificación de "Santiago", pese a que forman parte del Sistema Integrado de Transporte concebido para operar en el Gran Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

    La instalación del sistema integrado de transporte en el Metro de Santo Domingo avanza, pero presenta una inconsistencia que llama la atención: parte de los equipos colocados muestran la identificación de la provincia Santiago, cuando el sistema corresponde al Gran Santo Domingo.

    Durante los trabajos iniciales, observados en la estación Francisco Gregorio Billini de la Línea 2 del Metro, en la avenida John F. Kennedy con la avenida Dr. Defilló, se han instalado dispositivos tecnológicos —relacionados con validación, control o información al usuario— que incluyen referencias visibles a "Santiago".

    La situación contrasta con el alcance del proyecto, que está concebido para operar en Santo Domingo, donde se concentra la red del Metro y los demás subsistemas de transporte urbano.

    RELACIONADAS

    Sistema Integrado de Transporte

    El proceso forma parte de la implementación del Sistema Integrado de Transporte, coordinado por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), cuyo objetivo es unificar bajo una misma plataforma tecnológica y tarifaria los distintos modos de transporte público.

    • No obstante, la rotulación detectada genera dudas sobre si se trata de equipos reutilizados, una fase preliminar de pruebas o un error logístico en la instalación.

    Hasta el momento, no se ha emitido una explicación oficial sobre por qué los dispositivos hacen referencia a Santiago ni si serán sustituidos o reconfigurados para reflejar correctamente su uso en el Metro de Santo Domingo. Tampoco se ha precisado si estos equipos corresponden a un mismo proveedor que trabaja en proyectos similares en Santiago de los Caballeros.

    TEMAS -

