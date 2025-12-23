Alcaldía explica condiciones para el uso de juegos de mesa como el dominó en el parque Mirador Sur

La Alcaldía del Distrito Nacional aclaró que no está prohibido el uso de juegos de mesa como el dominó o el ajedrez en el parque Mirador Sur, sino que se requiere notificación previa a la Gobernación del parque cuando se vayan a introducir mesas u otras estructuras.

La información fue ofrecida por Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional, quien explicó que la medida busca garantizar la seguridad, la convivencia pacífica y el carácter familiar de los espacios públicos.

Mateo señaló que en ocasiones anteriores se han registrado conflictos vinculados al consumo de bebidas alcohólicas alrededor de juegos de mesa, razón por la cual reiteró que el consumo de alcohol está totalmente prohibido dentro de los parques en áreas infantiles y zonas de recreación familiar.

Indicó además que los gazebos y espacios cercanos a áreas de niños suelen ser utilizados para celebraciones familiares, por lo que es indispensable que la administración del parque tenga conocimiento previo de cualquier estructura que se pretenda instalar.

La funcionaria también recordó que está estrictamente prohibido el ingreso de barbecue y tanques de gas, debido al alto riesgo que representan para la seguridad de los visitantes.

"La intención no es limitar el disfrute ciudadano, sino asegurar que todos puedan compartir en un ambiente seguro, ordenado, sano y respetuoso", expresó Mateo, al destacar que los parques del Distrito Nacional reciben miles de personas diariamente.

Indicó que en el caso del parque Mirador Sur, desde hace cuatro años hay reglas diversas de su uso que la administración ha establecido para una mejor convivencia, seguridad, protección de las instalaciones y respeto al derecho de los usuarios.

Finalmente, la Alcaldía reiteró su llamado a la ciudadanía a respetar las normas establecidas y solicitar los permisos correspondientes, como parte del compromiso de mantener los parques como espacios seguros y de sana convivencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/23/cambios-en-en-la-alcaldia-del-distrito-nacional-focus-min006-028-299-176-348f7a7e.jpg Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

El origen del conflicto

Circulan en redes sociales videos que muestran a un ciudadano denunciando el impedimento por parte de la gobernación del parque Mirador Sur para jugar juegos de mesa, como el dominó, en esa área.

"Que yo no puedo jugar dominó en el Mirador Sur, sanamente, pero ¿de quién fue esa idea?", sostiene el usuario del parque.

El Mirador Sur fue inaugurado en el año 1970 y concebido como eje de un conjunto paisajístico inserto en la ciudad de Santo Domingo.

