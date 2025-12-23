La OMSA modifica horarios de autobuses por feriados de Navidad y Año Nuevo

Un autobús de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) circula por una calle. ( FUENTE EXTERNA )

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) informó que realizará cambios en los horarios de servicio durante las festividades navideñas, de Fin de Año y otros feriados, con el objetivo de garantizar el transporte a la población.

Mediante una nota de prensa, la entidad explicó que, durante los días laborables, los autobuses de la empresa pública circularán en horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, mientras que los sábados, domingos y días festivos el servicio estará disponible de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

La OMSA detalló que, para mañana miércoles, con motivo de la celebración de Nochebuena, los autobuses estarán operando de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche. En tanto, el jueves 25 de diciembre, feriado de Navidad, el servicio se ofrecerá en horario de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

En relación con las festividades de Fin de Año, la institución indicó que el miércoles 31 de diciembre los autobuses circularán de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, mientras que el jueves 1 de enero, feriado de Año Nuevo, el servicio será de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Asimismo, para el Día de los Santos Reyes, cuyo feriado se traslada al lunes 5 de enero de 2026, los autobuses de la OMSA operarán en horario de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Retorno a horario habitual

La entidad precisó que será a partir del miércoles 7 de enero de 2026 cuando sus autobuses retomarán su horario habitual de circulación. En ese sentido, la OMSA aseguró que garantiza sus servicios durante la celebración de Nochebuena y el feriado de Navidad, como parte de su compromiso con la población en general.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la institución, Onéximo González, exhortó a la población a actuar con prudencia durante las festividades.

"Durante las fiestas navideñas se registran muchas víctimas de accidentes de tránsito que pudieron evitarse, por lo que debemos conducir y desplazarnos con responsabilidad", afirmó.