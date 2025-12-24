El dinamismo propio de la Nochebuena se vive este 24 de diciembre en los barrios de la capital. En las calles se evidencia el ambiente festivo y los preparativos para la cena navideña.

Negocios que brindan servicios como peluquerías, salones de belleza, uñas, maquillaje y colocación de pestañas permanecían llenos de clientes, al igual que algunos colmadones, donde las compras de último momento eran constantes.

En las calles, personas se desplazaban con utensilios de cocina como ollas de presión y bandejas de aluminio, mientras otras ya cargaban platos preparados.

En cada barrio, el ambiente era similar; el olor a carne asada, especialmente de cerdo, se sentía por las calles proveniente de puestos improvisados dedicados a la venta de este tipo de carne, característica de estas fechas.

Vecino comparte en víspera de Nochebuena. Una mujer se desplaza con una olla de presión en una pasola para elaborar su cena de Nochenuena. Decoraciones en calles del barrio La Ciénaga.

Encuentro familiar

En el barrio La Ciénaga, María Mercedes y Jaquelina Montero preparaban su cena de Nochebuena con el mismo objetivo, compartir en familia.

"Estoy haciendo pollo con espaguetis, uvas, manzana y lasaña", dijo Mercedes, al explicar que la cena fue posible gracias al esfuerzo de sus hijos y su esposo.

De su lado, Montero indicó que optaron por una cena más sencilla. "Vamos a hacer una cenita económica. Tenemos cerdo, pollo, ensalada de coditos, unos espaguetis con chuleta, un pastelón de papa y una ensalada verde", dijo.

Ambas coincidieron en que, más allá de la comida, lo más importante para esta Navidad es la salud y la vida de sus seres queridos. "Que lo demás se consigue luego", señalaron.

El ambiente navideño también se percibió en otros barrios capitalinos como el Ensanche Luperón, Villa María, Villa Consuelo y Villa Juana, donde la víspera de Nochebuena transcurre entre preparativos y encuentros de familiares y vecinos.