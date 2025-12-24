La Caasd mantuvo producción estable de agua potable en el Gran Santo Domingo durante 2025

Las lluvias contribuyeron con la mejoría de los sistemas de abastecimiento de agua. ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) mantuvo durante el año 2025 una producción estable de agua potable, alcanzando un promedio diario de 436.5 millones de galones.

Así lo informó el director general de la institución, Felipe Suberví, quien destacó que la implementación de nuevos equipos y maquinarias fortaleció la capacidad de respuesta de la entidad para suplir la demanda de la población del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

"La producción total de la institución fue de 159,180.46 millones de galones, una cifra que permitió sostener la demanda del Gran Santo Domingo", precisó Suberví.

El funcionario explicó que el 69.21 % del agua producida provino de sistemas superficiales como Valdesia y Haina-Manoguayabo, mientras que el 30.79 % restante correspondió a fuentes subterráneas. Esta combinación permitió mantener el suministro por encima de los 420 millones de galones diarios durante todo el año.

"La integración de ambas fuentes nos permitió garantizar la estabilidad del servicio y asegurar un suministro superior a los niveles requeridos", afirmó.

Corrección de averías

En materia de distribución, Suberví indicó que la institución corrigió 7,890 averías, incluidas 332 de grandes diámetros, beneficiando sectores como Villa Consuelo, La Zurza, Pantoja, Los Alcarrizos y Gascue.

Asimismo, detalló que las brigadas de la Caasd hicieron 659 desbloqueos de obstrucciones, con el objetivo de mejorar la presión del agua en puntos críticos del Distrito Nacional y de los municipios Santo Domingo Este, Norte y Oeste.

"Cada intervención contribuye a mejorar la presión y la continuidad del servicio en zonas donde históricamente se han registrado dificultades", concluyó Felipe Suberví.