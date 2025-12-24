×
VIDEO | Halcón cola roja en Los Jardines genera curiosidad entre vecinos

Buteo jamaicensis, un aliado del ecosistema, visto en zona urbana

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook

Un ave conocida como Buteo jamaicensis, comúnmente llamada halcón cola roja en Estados Unidos, fue vista en el estacionamiento del edificio Curvo de Los Jardines. La especie es nativa de la isla y se distingue por tener la pata anillada, lo que indica que estuvo en cautiverio.

Según una Carlos Suárez, quien colabora con el Zoológico, el ave se encontraba en proceso de rehabilitación, en ese recinto, por problemas en sus alas y se escapó hace aproximadamente una semana. Precisó que no se trata de un animal peligroso para los humanos.

Durante su estancia en cautiverio, el halcón se acostumbró a la presencia humana, por lo que actualmente no representa peligro, aunque se recomienda no intentar manipularlo.

El ave fue vista en el sector de Los Jardines hace tres días, informaron vecinos. 

  • La presencia del ave generó curiosidad entre residente de Los Jardines, que lo confundieron con un águila.

Es parte del ecosistema

Estos animales son beneficiosos para el ecosistema, ya que se alimentan de roedores y aves enfermas, contribuyendo al equilibrio natural. Es posible que el halcón permanezca en la zona por un tiempo.

