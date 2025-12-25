×
VIDEO | Al menos cuatro viviendas afectadas tras colapso de tubería del acueducto Cibao en Sabana Iglesia

Comunidad había denunciado durante más de un año fugas en la tubería de inducción cercana a la presa de Tavera

    Al menos cuatro viviendas resultaron afectadas la mañana de este jueves tras el colapso de una tubería principal del acueducto Cibao, en el entorno del contraembalse López Angostura, próximo a la presa de Tavera, en el municipio Sabana Iglesia, provincia Santiago

    Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, según las informaciones disponibles.

    De acuerdo con residentes de la comunidad La Zanja, el colapso ocurrió luego de más de un año de denuncias sobre fugas persistentes en una tubería de inducción del acueducto de Santiago, sin que, alegadamente, se ejecutaran soluciones definitivas.

    • Los comunitarios aseguran que la situación fue advertida en reiteradas ocasiones a las autoridades competentes.
    Preocupación 

    El derrame de agua provocó daños materiales en varias viviendas ubicadas en la zona baja, generando preocupación entre los residentes por la seguridad de las estructuras y el impacto en el suministro de agua potable.

    El agua sucia y las piedras arrastradas por el colapso de la tubería principal del acueducto Cibao.
    El agua sucia y las piedras arrastradas por el colapso de la tubería principal del acueducto Cibao. (FUENTE EXTERNA)
    Piedras invaden viviendas en el municipio Sabana Iglesia tras el colapso de una tubería del acueducto Cibao.
    Piedras invaden viviendas en el municipio Sabana Iglesia tras el colapso de una tubería del acueducto Cibao. (FUENTE EXTERNA)

      Algunos afectados indicaron que el flujo repentino causó inundaciones en patios y áreas interiores de las casas.

      Hasta el momento de esta información, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) no ha ofrecido detalles oficiales sobre las causas del colapso ni sobre las medidas que serán adoptadas para reparar la tubería y asistir a las familias afectadas.

      Las autoridades locales se mantienen a la espera de un informe técnico que permita determinar el origen de la falla y establecer un plan de intervención en la infraestructura hidráulica del acueducto Cibao en Sabana Iglesia.

        Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.