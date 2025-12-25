Coraasan resarcirá daños a propietarios de viviendas tras avería en tubería del acueducto Cibao

Autoridades de Coraasan se reúnen con propietarios de las viviendas afectadas por el colpaso de una tubería principal del Acueducto Cibao Central para coordinar el resarcimiento de los daños. ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informó que resarcirá los daños ocasionados a viviendas afectadas por la avería registrada este jueves en una tubería principal del acueducto Cibao Central, ocurrida en la comunidad La Zanja, del municipio Sabana Iglesia, provincia Santiago, sin que se produjeran pérdidas humanas.

De acuerdo con un comunicado oficial, la avería se produjo a las 11:20 de la mañana de hoy, 25 de diciembre, en la línea de captación de agua cruda de aducción de hormigón postensado de 60 pulgadas, infraestructura que abastece el acueducto Cibao Central, que da servicio a Santiago y Moca.

Las autoridades de Coraasan informaron que por el momento no hay pérdidas humanas, sin embargo, la zona fue declarada en estado de emergencia y se encuentran equipos pesados y personal técnico de la institución para intervenirla.

Viviendas afectadas

Un levantamiento técnico realizado por una comisión de la institución determinó que cuatro viviendas resultaron afectadas por el incidente.

Por instrucciones del director general de Coraasan, ingeniero Andrés Cueto, la entidad asumirá el resarcimiento de los daños causados, incluyendo ajuares, otros efectos del hogar y la infraestructura física de las viviendas impactadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/whatsapp-image-2025-12-25-at-12103-pm-1e8af516.jpeg El flujo de agua sucia y piedras tras la avería de la tubería principal del Acueducto Cibao Central. (FUENTE EXTERNA)

"La institución acompañará a las familias afectadas y ofrecerá las garantías necesarias ante esta situación", señala el documento.

Suspenden servicio de agua

En cuanto al servicio de agua potable, Coraasan explicó que el suministro fue suspendido de manera temporal en los municipios Puñal, Licey al Medio, Tamboril, gran parte del municipio cabecera Santiago de los Caballeros y La Dura de Moca.

Esta interrupción afecta aproximadamente al 60 por ciento de la población de la provincia de Santiago y del municipio de Moca, lo que representa cerca de 800 mil personas.

La institución precisó que la tubería averiada tiene más de 30 años en operación y una capacidad de conducción de cinco metros cúbicos por segundo, equivalente a 115 millones de galones diarios.

Indicó que, una vez detectado el fallo, se procedió de inmediato a descargar la línea como medida preventiva para evitar otros incidentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/whatsapp-image-2025-12-25-at-12104-pm-945c6b59.jpeg Vivienda afectada por el colapso de la tubería del Acueducto Cibao Central. (FUENTE EXTERNA)

Coraasan aclaró además que previo a esta avería se había sometido un proceso de compras en el portal transaccional del Estado para subcontratar una empresa que realizaría labores de mantenimiento en ese tramo de la tubería.

Mientras se ejecutan los trabajos de reparación, el abastecimiento de agua potable se estará realizando mediante camiones cisternas.

La entidad reiteró su compromiso de suplir agua potable a la población y de dar seguimiento continuo a los trabajos correctivos en el Acueducto Cibao Central, al tiempo que mantiene comunicación con las localidades afectadas en Sabana Iglesia.