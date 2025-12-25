Caasd espera iniciar a principios de año la rehabilitación de redes sanitarias

Felipe Suberví, director de la Caasd, junto al presidente del Codia, Enrique Rosario García. ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que inició el proceso de licitación para rehabilitar los sistemas de acueductos sanitarios de Villa Juana, Villa Consuelo y Villas Agrícolas, cuya inversión supera los 1,400 millones de pesos.

El director de la entidad, Felipe Suberví, dijo que el proceso de licitación está en el portal de licitaciones de la entidad y se espera que a principios del próximo año se reciban ofertas para luego proceder a la adjudicación de las obras.

Con la rehabilitación de los sistemas aumentará la recepción de aguas cloacales de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Mirador Norte-La Zurza, que en la actualidad está subutilizada.

Además, Villa Consuelo, Vilas Agrícolas y Villa Juana, será incorporada a la estación depuradora, sistemas sanitarios de residenciales en la avenida Jacobo Majluta.

Durante un encuentro institucional, el director general de la Caasd, Felipe Antonio Suberví, explicó que la entidad ha estado realizando evaluaciones técnicas en la zona, identificando puntos críticos del sistema que requieren intervención inmediata, debido a la antigüedad de las tuberías y al crecimiento acelerado de la población.

El funcionario señaló que los trabajos contemplan la rehabilitación y sustitución de líneas de alcantarillado, corrección de obstrucciones recurrentes y mejoras en la capacidad de conducción, con el objetivo de reducir desbordamientos, prevenir riesgos sanitarios y mejorar la calidad de vida de los residentes de Villa Juana, Villa Consuelo y Villas Agrícolas.

La prioridad

"Estamos trabajando con planificación y criterios técnicos para dar soluciones reales y duraderas. El sistema de alcantarillado es una prioridad porque impacta directamente en la salud y el bienestar de la gente", expresó Suberví, al destacar que estas acciones forman parte de un plan integral que abarca distintos sectores del Gran Santo Domingo.

Asimismo, la Caasd reiteró que estas intervenciones se realizan en coordinación con otras instituciones del Estado y con apego a los principios de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La entidad exhortó a la ciudadanía a colaborar con el buen uso del sistema de alcantarillado, evitando la disposición de desechos sólidos en las tuberías, a fin de contribuir a la sostenibilidad de las obras y al correcto funcionamiento del servicio.