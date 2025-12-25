Poco flujo vehicular y de personas en horas de la mañana del día de Navidad

Avenida John F. Kennedy sin tráfico durante la mañana del 25 de diciembre, con un flujo vehicular mínimo tras las festividades de Nochebuena. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Durante las horas de la mañana del día de Navidad, las principales calles de Santo Domingo presentan un bajo flujo vehicular y peatonal.

Avenidas como John F. Kennedy, Abraham Lincoln, 27 de Febrero, Máximo Gómez y el Malecón se observaron con escasos vehículos transitando.

Poca afluencia en la parada del Metro

De igual forma, en las paradas del Metro de Santo Domingo se evidenció poca presencia de usuarios, mientras que el transporte público lucía prácticamente ausente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/whatsapp-image-2025-12-25-at-112947-am-d3ddbf5b.jpeg El Malecón de Santo Domingo, con un bajo flujo de personas. (DIARIO LIBRE /DARE COLLADO ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/whatsapp-image-2025-12-25-at-112946-am-9a1011f1.jpeg La estación Joaquín Balaguer del Metro de Santo Domingo vacía durante las primeras horas de la mañana del 25 de diciembre. (DIARIO LIBRE /DARE COLLADO ) ‹ >

En el Malecón peatonal, sin embargo, fue visible un mayor aumento de turistas caminando, tomando fotografías y compartiendo.

En el sector Villa Francisca, aunque la música se escucha en algunas calles, el flujo peatonal es pobre, con pocas personas transitando por la zona.

Un ligero aumento en la circulación vehicular se notó en los cruces del Puente Juan Pablo Duarte, aunque sin llegar a congestionar el tránsito.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/whatsapp-image-2025-12-25-at-112949-am-13c332ae.jpeg (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Las calles permanecen mayormente vacías, pero bajo control, con presencia constante de agentes de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), ubicados en cada esquina o cruce, garantizando el orden y la seguridad durante la jornada navideña.