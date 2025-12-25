×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Navidad
Navidad

Poco flujo vehicular y de personas en horas de la mañana del día de Navidad

Avenidas como John F. Kennedy, Abraham Lincoln, 27 de Febrero, Máximo Gómez y el Malecón se observaron con escasos vehículos transitando

    Expandir imagen
    Poco flujo vehicular y de personas en horas de la mañana del día de Navidad
    Avenida John F. Kennedy sin tráfico durante la mañana del 25 de diciembre, con un flujo vehicular mínimo tras las festividades de Nochebuena. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

    Durante las horas de la mañana del día de Navidad, las principales calles de Santo Domingo presentan un bajo flujo vehicular y peatonal.

    Avenidas como John F. Kennedy, Abraham Lincoln, 27 de Febrero, Máximo Gómez y el Malecón se observaron con escasos vehículos transitando. 

    Poca afluencia en la parada del Metro 

    De igual forma, en las paradas del Metro de Santo Domingo se evidenció poca presencia de usuarios, mientras que el transporte público lucía prácticamente ausente.

    Expandir imagen
    El Malecón de Santo Domingo, con un bajo flujo de personas.
    El Malecón de Santo Domingo, con un bajo flujo de personas. (DIARIO LIBRE /DARE COLLADO )
    Expandir imagen
    La estación Joaquín Balaguer del Metro de Santo Domingo vacía durante las primeras horas de la mañana del 25 de diciembre.
    La estación Joaquín Balaguer del Metro de Santo Domingo vacía durante las primeras horas de la mañana del 25 de diciembre. (DIARIO LIBRE /DARE COLLADO )

      En el Malecón peatonal, sin embargo, fue visible un mayor aumento de turistas caminando, tomando fotografías y compartiendo.

      • En el sector Villa Francisca, aunque la música se escucha en algunas calles, el flujo peatonal es pobre, con pocas personas transitando por la zona.

      Un ligero aumento en la circulación vehicular se notó en los cruces del Puente Juan Pablo Duarte, aunque sin llegar a congestionar el tránsito.

      Expandir imagen
      Infografía
      (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

      Las calles permanecen mayormente vacías, pero bajo control, con presencia constante de agentes de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), ubicados en cada esquina o cruce, garantizando el orden y la seguridad durante la jornada navideña.

      TEMAS -

        La comunicación social para mí no es solo una carrera, es una forma de darle voz a quienes no la tienen.