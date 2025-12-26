La alcaldía del Distrito Nacional refuerza operativo de limpieza por celebraciones de Navidad

La Alcaldía del Distrito Nacional informó este viernes que intensificó su operativo especial de limpieza durante la época navideña, con la disposición de brigadistas adicionales para reforzar las labores de aseo en distintos puntos.

A través de una nota de prensa, el cabildo explicó que la contratación de más personal busca garantizar una recogida eficiente de los desechos, especialmente luego de los días 24 y 25 de diciembre, cuando las celebraciones de Nochebuena generan una mayor cantidad de residuos producto de la preparación y compra de alimentos.

El operativo también abarca las festividades de Fin de Año y Año Nuevo.

La iniciativa, impulsada por la alcaldesa Carolina Mejía a través de la Dirección de Aseo Urbano, tiene como objetivo mantener la acostumbrada limpieza en sectores de las tres circunscripciones del Distrito Nacional, con mayor énfasis en zonas de alta densidad poblacional y arterias comerciales.

Llaman a disponer correctamente los desechos

Las autoridades municipales indicaron que han incrementado los esfuerzos para responder a las necesidades de limpieza que se presentan durante estas fechas, por lo que el operativo se mantendrá hasta después del Día de Reyes.

En ese sentido, la Alcaldía del Distrito Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía a disponer correctamente de los desechos sólidos, evitando la formación de vertederos improvisados, a fin de contribuir a un entorno saludable tanto para los residentes como para los visitantes de la ciudad.