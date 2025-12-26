Ciudadanos alertaron durante un año sobre fuga que terminó en explosión de tubería en Sabana Iglesia

Así quedaron varias viviendas en Sabana Iglesia tras la explosión de una tubería del acueducto, que arrasó con casas y parte de la carretera. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

Residentes en el municipio Sabana Iglesia, en la provincia Santiago, denunciaron que durante más de un año advirtieron a las autoridades sobre la fuga de agua en una tubería del acueducto, la cual explotó ayer, jueves 25 de diciembre, provocando la destrucción de cuatro viviendas y un tramo de la carretera que conecta a esa demarcación con Baitoa.

Los afectados aseguran que realizaron múltiples denuncias ante la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), sin recibir una respuesta efectiva.

"Hablamos con todos, hicimos reuniones y no hicieron nada. En una ocasión trajeron una retroexcavadora, hicieron un hoyo y se fueron", relató Martina Placencia, una de las afectadas.

La señora narró que lo perdió todo tras la explosión de la tubería.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-124519-pm-1-8b4a8864.jpeg Viviendas con daños estructurales tras la fuga de agua que terminó en explosión. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-110649-am-68e5f4e1.jpeg Escombros y tierra cubren el entorno tras la explosión de la tubería (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-110648-am-04bd81ca.jpeg Piedras, tierra y restos de zinc esparcidos luego de la explosión que destruyó cuatro viviendas en Sabana Iglesia. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-124520-pm-24d35030.jpeg Así lucen las viviendas destruidas por la explosión. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-110649-am-1-ae961ed3.jpeg Escombros de las viviendas afectadas tras la explosión de la tubería. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

"Yo me quedé con lo que tenía puesto. Perdí dinero, medicamentos, ropa, todo quedó destruido. Espero en Dios que nos resuelvan construyendo nuestras casas", expresó.

Los comunitarios agradecen que el hecho ocurriera durante el día, cuando muchos se encontraban fuera de sus casas.

"Gracias a Dios que no fue en la madrugada, porque la tragedia hubiese sido peor", manifestó Felipe Hernández, otro de los afectados.

Afirmó que la tubería tenía al menos un año filtrando agua.

"Yo lo denuncié más de siete veces. Ahora por esa negligencia me quedé sin nada", sostuvo.

Las familias indicaron que tienen más de 50 años residiendo en el lugar y que la tubería fue instalada en la década de 1990, cuando ya estaban establecidos en la zona.

De su lado, Estebania Placencia, otra de las afectadas, señaló que en reiteradas ocasiones acudieron a Coraasan para denunciar la avería.

"Nadie nos hizo caso porque el pobre no tiene voz. Como son casas de personas que no tenemos nada, nadie hizo caso. Fueron muy negligentes", lamentó, al tiempo que agradeció que no se registraran personas heridas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-112813-am-1-faa43a0b.jpeg La fuerza del agua y los escombros arrasaron incluso con las casetas de animales domésticos. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-110645-am-1-68082d51.jpeg Personal técnico trabaja con maquinarias pesadas en la zona afectada por la explosión de la tubería. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/esta-21636b8e.jpeg Restos de zinc y madera cubren el área donde varias viviendas quedaron severamente dañadas. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-112812-am-20aec2ec.jpeg Viviendas con daños tras la fuga de agua que terminó en explosión. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

De manera provisional, las autoridades informaron que alquilarán viviendas para las familias afectadas hasta tanto sean reconstruidas sus casas.

Coraasan reconoce denuncias previas

Desde la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) se reconoció que la fuga había sido reportada previamente y que la reparación estaba programada para el 10 de enero del próximo año.

"Nosotros teníamos previsto hacer esa reparación en enero", informó Elluin Rodríguez, director de Acueductos de Coraasan.

Explicó que la tubería afectada fue construida en hormigón en el año 1995 como parte del acueducto Cibao Central. Indicó que, muy probablemente, presentaba una grieta desde su instalación.

"Con el paso de los años, esa fisura pudo haberse ido debilitando hasta provocar la explosión", señaló.

El funcionario garantiza que trabajarán de manera interrumpida para restablecer el servicio de agua a los usuarios de Santiago y Espaillat que se quedaron sin el servicio producto de la situación.

Entregan ayuda a familias afectadas

Las autoridades gubernamentales entregaron este viernes ayuda alimentaria y enseres de primera necesidad a las familias afectadas.

La gobernadora Rosa Santos informó que desde el momento en que ocurrió el accidente el Gobierno ha mantenido presencia permanente en la zona, con equipos de Coraasan, Obras Públicas e Inapa trabajando de manera coordinada para corregir la avería y determinar la magnitud del problema.

"Como pueden ver, se está trabajando en la corrección de la avería. Necesitamos conocer la magnitud del daño y por eso todos los equipos están aquí", expresó la funcionaria, al señalar que, además de las labores técnicas, el Plan Social de la Presidencia distribuye alimentos y enseres a las familias que lo perdieron todo.

Santos precisó que a las cuatro familias afectadas se les alquilarán viviendas temporales hasta que sus propiedades sean reparadas, además de garantizarles alimentación y artículos esenciales como neveras, estufas y otros electrodomésticos.

Por su lado, Liz Estrella, en representación del Plan Social de la Presidencia, explicó que tras enterarse de la situación se realizó un levantamiento inmediato.

"Inicialmente trajimos enseres básicos y hoy les dejaremos el abastecimiento necesario. Ya cuentan con provisiones para que puedan preparar sus propios alimentos", indicó. Agregó que ya se encuentran en la zona los equipos pesados necesarios para agilizar las labores.

Asimismo, el director regional de Obras Públicas, José Aybar, informó que en el transcurso del día será habilitado el paso vial que comunica a Sabana Iglesia con Baitoa, el cual también resultó afectado por el incidente.

Al lugar también acudieron Aníbal Beliard, en representación del presidente Luis Abinader, y Wellington Arnaud, director de Inapa.

Las familias perjudicadas agradecieron la asistencia recibida, aunque expresaron su esperanza de que las autoridades agilicen el proceso de reparación de sus viviendas para poder regresar cuanto antes a la normalidad.