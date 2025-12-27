Basura tras la Navidad: el rostro menos festivo de la ciudad

Bolsas de basura y restos de alimentos forman un vertedero improvisado en una avenida principal de la capital. ( DIARIO LIBRE / DARE COLLADO )

Las celebraciones de Nochebuena y Navidad dejaron algo más que luces apagadas y música lejana en algunas calles del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.

Un recorrido realizado por Diario Libre evidenció la acumulación de desechos sólidos en varias avenidas principales, donde vertederos improvisados contrastan con la imagen urbana de la capital.

En vías como la Núñez de Cáceres, la avenida Independencia y la República de Colombia, bolsas de basura, restos de alimentos y envases desechables se observaban a plena luz del día, afectando el entorno y generando malestar entre residentes y transeúntes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/bombero-1d-12-cbf3823d.jpg Desechos sólidos esparcidos en el entorno urbano evidencian el impacto de las festividades navideñas en la limpieza de la ciudad. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

La escena se repite en distintos puntos tras las festividades, cuando el consumo y la preparación de alimentos incrementan de manera significativa la cantidad de residuos.

La presencia de estos desechos ocurre pese a los esfuerzos anunciados por la Alcaldía del Distrito Nacional, que informó haber intensificado su operativo especial de limpieza durante la temporada navideña.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/bombero-1d-11-bed05c6e.jpg Bolsas de basura y restos de alimentos forman un vertedero improvisado en la Núñez de Cáceres, una de las avenidas principales de la capital. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

Según explicó el cabildo mediante una nota de prensa, se dispuso de brigadistas adicionales con el objetivo de reforzar las labores de aseo, especialmente después de los días 24 y 25 de diciembre.

Las autoridades municipales indicaron que la contratación de más personal busca garantizar una recogida más eficiente de los residuos generados durante las festividades. No obstante, en algunos sectores la acumulación de basura seguía siendo visible, evidenciando los retos que enfrenta el sistema de limpieza urbana en fechas de alta demanda.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/bombero-1d-10-eeac01e3.jpg Acumulación de desechos sólidos en una vía del Distrito Nacional la mañana de este sábado, tras las celebraciones de Nochebuena y Navidad. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

Desde la Alcaldía se informó que el operativo especial se mantendrá activo hasta después del Día de Reyes , periodo en el que tradicionalmente se produce un nuevo aumento en la generación de desechos . Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía a disponer correctamente de la basura y evitar lanzar residuos en espacios no habilitados.

Más allá de los operativos oficiales, la situación pone en relieve la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos para preservar la limpieza de la ciudad, especialmente en fechas en las que la celebración y el consumo dejan una huella visible en las calles de la llamada Ciudad Primada de América.

