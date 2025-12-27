La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informó este sábado que mantiene labores ininterrumpidas para corregir la avería provocada por la explosión de una tubería de 60 pulgadas en el municipio Sabana Iglesias, provincia Santiago, ocurrida la mañana del jueves 25, que afectó al menos cuatro viviendas, sin que se reportaran personas lesionadas.

El director ejecutivo de Coraasan, ingeniero Andrés Cueto, explicó que el personal técnico trabaja de manera continua, tanto en el área afectada como en los talleres de la institución, donde se fabrican las piezas de acople y los anclajes necesarios para restablecer el funcionamiento de la tubería.

"En estos momentos nos encontramos en los talleres de Coraasan construyendo las dos piezas de acople que lleva la tubería que colapsó. Anoche, gracias a Dios, a la 1:30 de la madrugada, todo nuestro equipo terminó de retirar la pieza dañada y ahora trabajamos en la fabricación de los acoples, los anclajes y todo lo necesario para poner nuevamente en operación esta tubería de 60 pulgadas", expresó Cueto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/whatsapp-image-2025-12-27-at-11804-pm-55178b36.jpeg Más de 800 mil personas están sin servicio de agua tras explosión de tubería en Sabana Iglesia. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

El funcionario indicó que, mientras avanzan los trabajos de reparación, se ejecutan acciones de mitigación para suplir el servicio de agua potable a los sectores afectados de Santiago, con el apoyo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), el Ministerio de Obras Públicas y los equipos propios de Coraasan.

Cueto resaltó que cuentan con retroexcavadoras, camiones volteo, grúas y personal especializado, así como con el respaldo de distintas instituciones del Estado, lo que ha permitido mantener un ritmo constante de trabajo sin paralizaciones desde que ocurrió la avería.

Asistencia a familias afectadas

En relación con las familias afectadas, informó que Coraasan ha brindado asistencia con alimentos, electrodomésticos, muebles y colchones, además de alquilar de manera provisional un espacio para que puedan pernoctar mientras se evalúa si las viviendas serán reconstruidas o reubicadas tras concluir la reparación.

Como parte de las medidas de mitigación, Coraasan mantiene la distribución gratuita de agua potable en los sectores afectados mediante más de 35 camiones cisterna, a fin de garantizar el abastecimiento mientras continúan los trabajos de reparación de la tubería de 60 pulgadas en Sabana Iglesias.

Asimismo, agradeció el apoyo de las autoridades gubernamentales, quienes dijo han estado dando seguimiento y soporte técnico y logístico a las labores de reparación.