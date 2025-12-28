Avanzan trabajos finales en avería del acueducto Cibao Central que afecta a más de 800 mil personas

Personal de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) continúa con los trabajos de reparación del acueducto Cibao Central, luego de la explosión de una tubería ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) continúan los trabajos para corregir la avería del acueducto Cibao Central, que afecta el suministro de agua potable a más de 800,000 personas en Santiago y Moca, tras la explosión de una tubería ocurrida el pasado 25 de diciembre en el municipio de Sabana Iglesias.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por Coraasan e Inapa a través de sus redes sociales, los trabajos de colocación de la nueva pieza se iniciaron desde la mañana del sábado y se extendieron durante la madrugada de este domingo, manteniéndose en ejecución en la zona afectada.

En esta fase final, las labores avanzan con los procesos de atornillaje y soldadura de la estructura instalada, pasos necesarios antes de proceder a la colocación de la capa de hormigón armado, lo que permitirá garantizar la estabilidad, seguridad y durabilidad de la obra hidráulica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/whatsapp-image-2025-12-26-at-124519-pm-1-d04a44f7.jpeg Viviendas con daños estructurales tras la fuga de agua que terminó en explosión. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/whatsapp-image-2025-12-26-at-112811-am-fa76ef84.jpeg Restos de zinc y madera producto de la explosión de la tubería. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Las instituciones indicaron que los equipos técnicos permanecen desplegados en el área, dando los toques finales a la solución de la tubería que abastece de agua potable a las ciudades de Santiago y Moca, como parte de los esfuerzos para normalizar el servicio en el menor tiempo posible.

Entrega de enseres

La avería se produjo cuando una tubería con fallos estructurales explotó, provocando daños considerables en al menos cuatro viviendas, sin que se reportaran personas lesionadas. Desde entonces, brigadas técnicas de ambas instituciones han trabajado de manera continua para restablecer el servicio.

Mientras continúan los trabajos, Coraasan mantiene un plan de mitigación mediante la distribución gratuita de agua potable a los sectores afectados, apoyado en una flotilla de más de 35 camiones cisterna, con el objetivo de reducir el impacto de la interrupción del servicio ocasionada por la avería del acueducto Cibao Central en Sabana Iglesias.

Otras instituciones del Estado, como la Gobernación Provincial, a través de la Asistencia Social de la Presidencia, han realizado la entrega de enseres del hogar a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas.