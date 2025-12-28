Tras las fiestas, la basura sigue desbordando calles y avenidas de Santo Domingo

Desechos en Santo Domingo Este (SDE), Ciudad Juan Bosch, el 28 de diciembre del 2025. ( NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE )

La escena se repite este domingo en distintos puntos de la ciudad tras las festividades, cuando el consumo y la preparación de alimentos incrementan de manera significativa la cantidad de residuos sólidos.

En vías como la Núñez de Cáceres, la avenida Independencia y la República de Colombia, bolsas de basura, restos de alimentos y envases desechables se observan a plena luz del día, afectando el entorno y generando malestar entre residentes y transeúntes.

En la avenida V Centenario, a lo largo de varios kilómetros, la vía se encuentra visiblemente sucia, con cúmulos de basura en distintos tramos del trayecto.

Mientras tanto, en la Duarte con París, aunque no se observan desechos esparcidos sobre el pavimento, sí se evidencian grandes cantidades de fundas de basura apiladas en las aceras.

Denuncias de residentes en el sector Juan Bosch

En la avenida Ecológica, que aún se encuentra en proceso de construcción, dentro de las áreas intervenidas se observan desechos plásticos y foam, y también fundas de basura, contribuyendo al deterioro del entorno.

Cumulo de basura tras las festividades. (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE) Residencial Dos Amigos. (NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE.)

Residentes del residencial Palma Coco, en el sector Juan Bosch, denuncian que llevan más de un mes sin que se recoja la basura en la zona, situación que ha provocado una notable acumulación de desechos y malestar entre los habitantes.

También en la Ciudad Juan Bosch, desde su entrada, se observan vertederos improvisados repletos de basura, así como desechos en sus alrededores, una situación que se repite igualmente en el residencial Dos Amigos.

La presencia de estos desechos ocurre pese a los esfuerzos anunciados por la Alcaldía del Distrito Nacional, que informó haber intensificado su operativo especial de limpieza durante la temporada navideña.

Las autoridades municipales indicaron que la contratación de más personal busca garantizar una recogida más eficiente de los residuos generados durante las festividades. No obstante, en algunos sectores la acumulación de basura seguía siendo visible, evidenciando los retos que enfrenta el sistema de limpieza urbana en fechas de alta demanda.

Al momento de esta publicación, Diario Libre intentó contactar a la Alcaldía de Santo Domingo Este para conocer su posición ante el incremento de basura y la forma en que se estaría desarrollando el operativo de limpieza; sin embargo, no se obtuvo respuesta.